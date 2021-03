Coppa America, Luna Rossa k.o. e New Zealand vince America’s Cup

Luna Rossa si arrende, New Zealand vince la Coppa America 2021. I kiwi si aggiudicano nettamente la decima regata e chiudono la sfida trionfando per 7-3 nell’America’s Cup andata in scena nelle acque di Auckland. L’ultimo duello non ha praticamente storia. La barca italiana conquista una posizione di vantaggio in partenza, ma non riesce ad arginare gli avversari. New Zealand sceglie il lato destro nella prima bolina, prende il comando delle operazioni e allunga progressivamente, chiudendo con un margine di 46”. Il team neozelandese trionfa e si aggiudica la 36esima edizione dell’America’s Cup, conservando il trofeo conquistato nel 2017 alle Bermuda.

“E’ stata un’esperienza fantastica. Facciamo i complimenti a New Zealand. Con il team e l’equipaggio di Luna Rossa abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare, negli ultimi giorni c’è stata un po’ di sfortuna. Questa non è la fine, Luna Rossa ci riproverà. Siamo felici di quello che ha fatto la squadra: grazie Italia per il supporto”, le parole a caldo del timoniere Francesco Bruni. “Congratulazioni a New Zealand, ha sviluppato un pacchetto fantastico e ha vinto con merito”, ha detto il co-timoniere James Spithill. “La nostra squadra ha fatto un lavoro incredibile, con passione e impegno. Ora ci andiamo a bere una birra con i kiwi…”.