Quali saranno le 10 principali colorazioni del 2021 per gli interni

L’emergenza sanitaria ha imposto grandi cambiamenti anche nel mondo delle colorazioni legate all’interior design.

Secondo una recente ricerca americana pubblicata dal portale Time, infatti a farla da padrone nel 2021 sarà il bisogno di riportare la natura e il paesaggio esterno all’interno delle mura domestiche, prediligendo decori e colori più accesi e vivi.

Scenario che ha portato il Pantone Color Institute a decretare il grigio brillante, tipico del design nordico, e il giallo luminoso come le colorazioni del prossimo anno.

E ancora, secondo una ricerca dell’Interior Design at University of Arts London, pubblicata su Insider, sarà prediletto l’utilizzo di decorazioni vegetali con tinte che richiamano la vegetazione e l’acqua: verdi, azzurri e blu.

Ma non è tutto, perché un’indagine di Architectural Digest ha evidenziato come una delle tendenze del prossimo anno sarà quella di utilizzare colori soft/nude per infondere un senso di calma e relax dopo intensi periodi di lockdown che hanno aumentato stress e ansie a livello generale.

In quest’ottica troveranno spazio anche le pavimentazioni colorate, un’ottima alternativa ai tappeti più facilmente deteriorabili e difficili da gestire. È quanto emerge da uno studio sulle testate internazionali promosso da Espresso Communication per Chryso Italia, filiale dell’omonimo gruppo francese dal 1997 leader per gli additivi in edilizia. “Il 2021 segnerà inevitabilmente la ripresa dall’emergenza sanitaria ed è per questo che anche nel settore delle abitazioni e degli interni toccherà utilizzare colori accesi e armonici, che diano un messaggio di speranza – ha spiegato Daniele Valenti, Senior Product Manager di Chryso Italia per il mercato Estestica del Calcestruzzo – In un momento storico che ha costretto milioni di persone a rimanere a casa, è necessario che anche le mura domestiche siano ravvivate da palette cromatiche che esprimano positività e vivacità. I progettisti più esigenti saranno però in grado di coordinare le tonalità delle superfici interne con quelle outdoor, esaltando le proprietà dei materiali nel rispetto delle scelte di design. A tal proposito la nostra azienda si avvale di soluzioni coloranti come Levofloor e RenoCrete color, che consentono di soddisfare ogni esigenza di progetto ed estetica grazie all’ampia gamma di profondità di disattivazione disponibile”.

Ecco quindi le 10 principali colorazioni che secondo gli esperti caratterizzeranno gli interni domestici nel 2021 secondo una ricerca del Color Forecaster pubblicata su People:

1. Bronzo urbano: un colore ricco e rasserenante, che presenta legami con il mondo naturale e dona profondità agli spazi.