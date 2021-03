Clinzia Incorvaia, ai fan non sfugge quel brindisi “colorato”. Boom su Instagram

Adesso spunta una “storia” su Instagram e i fan di Clizia Incorvaia sono al settimo cielo.

La fidanzata di Paolo Ciavarro (adesso vivono insieme a Roma dopo l’amore esploso nella casa del Grande Fratello vip) ha pubblicato una foto con una bottiglie di bollicine colorate “Aviva Wines”, che stanno andando fortissimo non solo tra i vip ma anche tra i personaggi comuni.

Adesso, i fan si domandano: come mai Clizia abbia deciso di brindare?

Ci sono alcuni indizi. Il primo è la nascita di un sito e-commerce, che come lei stessa ha annunciato, dovrebbe nascere a stretto giro di posta. E poi la nuova casa, nido d’amore con Paolo Ciavarro.

Così, strana coincidenza, Clizia decide di brindare ad un nuovo successo che fa brio, proprio come le bollicine Aviva. Una coincidenza frizzante. Colorata.

Nelle scorse settimane, Paolo ha regalato un anello a Clizia. Ma lei ha precisato che non si è trattato di una proposta di matrimonio, solo di una ricorrenza da festeggiare.

E Ciavarrio jr, amatissimo dal pubblico da quando è alla ribalta televisiva con Forum, si gode un bel momento di popolarità.

Clizia intanto lavora al nuovo progetto e-commerce. “Sarà lanciato entro aprile on line”, aveva raccontato qualche giorno fa. “Si tratta di un sito per tutte le tasche”. Per Clizia l’eleganza non va a braccetto con le griffe. Anzi. Sembrerebbe l’esatto opposto. E ora il conto alla rovescia è già partito. Poi, da rumors, la Incorvaia lancerà anche una linea per il make up: tutto questo fa sognare i fan.