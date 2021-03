Casa e carta da parati: come decorare al meglio i propri ambienti? Spesso è uno dei tanti quesiti che ci poniamo per dare un nuovo tocco di colore e vivacità agli ambienti che viviamo quotidianamente. Ma non solo casa, anche gli uffici, gli spazi di lavoro, possono aver bisogno di una “rinfrescata” di colori e nuove “emozioni”.

Se avete bisogno di cambiare, eccovi un indirizzo utile: https://www.photowall.com/it

Photowall, il servizio dedicato a carte da parati

Si tratta di un portale dedicato a carte da parati e incorniciate con misure personalizzate. Il tutto con spedizione gratuita.

Sul portale si potranno trovare diversi tipi di soluzione che ben combaceranno con le proprie esigenze, gusti e stili. Con passione e cura, l’utente verrà aiutato a far sì che la propria casa e i propri spazi possano riflettere la propria personalità.

Foto murali, carte da parati di design: oltre 14000 e 2000 motivi da poter scegliere per dare un nuovo stile e una nuova immagine alle proprie pareti.

Diverse le categorie da cui poter attingere: animali, arte e design, astronomia e spazio. Ma anche trame per bambini o quelle dedicate a città e luoghi. Presenti anche motivi fantasy, food & beverage, mappe e bandiere, nature, persone. Non mancano poi i temi legati a spiritualtà e religione, colori, intrattenimento, vintage, trasporti, sport, superficie e trame.

Insomma, un’ampia gamma e varietà di trame per poter ricolorare i propri spazi. Qualora tutto ciò non dovesse bastarvi e vogliate personalizzare il tutto con i propri gusti e colori, esiste anche la possibilità di usufruire del servizio “personalizzato”. Anche con una propria foto potrete far realizzare stampe ad hoc. A prezzi vantaggiosissimi e contenuti.

Considerate che le tariffe si applicano a metro quadro, partendo da una trentina di euro.

Come arredare la propria casa: altre soluzioni

Per arredare la propria casa, potete anche scegliere stampe su tela e stampe incorniciate, con oltre diecimila motivi da poter scegliere.

Potrete poi anche inserire, in questo caso, delle stampe personalizzate scegliendo una propria foto o un proprio motivo grafico. In questo caso i prezzi variano in base alle dimensioni e al tipo di stampa che andrete a richiedere.

Inspiration: fatevi suggerire in base alle ispirazioni

Un’altra sezione importante del sito è quella Inspiration. Se siete a corto di idee o avete bisogno di qualche ispirazione, è la sezione che fa per voi.

Qui potrete attingere a un’ampia gamma di soluzioni e idee per dare un nuovo tocco di colore ai propri muri.

Spedizioni e invio

Una volta scelta la propria carta da parati, il proprio design, quantità e numeri, siamo giunti al momento “cruciale”: quello del pagamento.

Diverse e varie le modalità per poter poi evadere il proprio ordine. Una volta scelto il metodo preferito, il vostro desiderio sarà esaudito.

Il tuo ordine verrà inviato entro 1-3 giorni e potrete usufruire sempre della spedizione gratuita. La colla per carta da parati è inclusa.

Insomma, se siete pronti per dare un nuovo tocco alla vostra casa, ai vostri spazi, Photowall è la soluzione che fa per voi.