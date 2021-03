Canone Rai, decreto sostegno 2021: taglio 30%, ecco per chi

Nel decreto Sostegno 2021 bollinato, che l’Adnkronos ha potuto visionare, per l’anno 2021 è previsto un taglio del canone Rai per bar e alberghi. Per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento alla Rai è infatti ridotto del 30%. Per lo stesso anno è assegnata all’Agenzia delle Entrate la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone intervenuto prima dell’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della Rai delle somme corrispondenti alle minori entrate. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.