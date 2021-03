Cairo: “Decisione Consiglio Lega su Lazio-Torino? Si commenta da sola”

“La decisione del Consiglio della Lega di Serie A su Lazio-Torino in programma oggi si commenta da sola”. Così il presidente del Torino, Urbano Cairo all’Adnkronos dopo la decisione presa all’unanimità dal Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi d’urgenza, di non rinviare la gara tra Lazio e Torino, con la squadra granata che non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente. “Non si difende il campionato non prendendo atto della realtà oggettiva -aggiunge Cairo-. Noi siamo bloccati e non possiamo spostarci, non si difende così il campionato, poi è talmente lampante il tutto che non c’è neanche da commentare”, ribadisce il presidente del Torino che farà valere le sue ragioni se il giudice sportivo assegnerà la sconfitta a tavolino.