Avincola – Goal! (testo e video) Nuove Proposte Sanremo 2021

Avincola con Goal! tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Avincola – Goal! (testo)

Ecco la canzone di Avincola, leggi il testo di “Goal!”:

Voglio stare bene

Stare bene e basta

Ma io giro la testa

E tu giri la pasta

E le padelle scintillano

E i nostri cuori si bruciano

Smettila di cucinare

Ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

Come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

E poi ce ne andiamo

E non torniamo più

Sarebbe bello finire così

Come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai?

Magari faccio goal! Magari…

Avincola – Goal! – Il video dell’esibizione

Ecco il video dell’esibizione dei Avincola, con il brano Goal! sul sito Raiplay.