Asus ROG Phone 5: lo smartphone con velocità record

Con l’avvicinarsi della primavera, il mondo degli smartphone Android inizia a popolarsi di tante novità in merito alle uscite che vedremo rivelarsi durante l’anno. Non manca all’appello Asus, che per l’occasione darà nuova vita alla popolare serie ROG (Republic of Gamers), di cui fanno parte laptop da gaming così come smartphone di fascia alta.

Asus ROG Phone 5

Il brand orientale, forte di una buona accoglienza di 4 generazioni di smartphone ROG, ha appena fissato la presentazione del nuovo Asus ROG Phone 5, prevista per oggi (10 Marzo). Il dispositivo è stato al centro di molti rumor ottimistici: indiscrezioni che si sono poi rivelate veritiere, come confermato dal leaker “Master Lu” sul social network cinese Weibo, che ha riportato i primi benchmark sul device.

Asus ROG Phone 5 ha passato i test preliminari con punteggi che vanno oltre i record finora totalizzati: il valore totale è di ben 947284 punti, numero che lo porta in alto alla vetta dei dispositivi mobile più performanti di tutti i tempi.

A sostenere un valore così elevato c’è ovviamente un comparto hardware di prima qualità: chipset Snapdragon 888, 18 GB di RAM (un valore che rappresenta da sé un fattore esclusivo per molti smartphone di fascia alta), 512 GB di storage e display OLED 6,78 pollici, con refresh rate fissato sui 144 Hz.

Sul valore del comparto audio di Asus ROG Phone 5 (doppi speaker stereo dotati di 4 microfoni) si è già pronunciato il benchmark DxOMark, che ha speso parole di merito in riguardo; mentre dal punto di vista del software troviamo l’ultima versione disponibile di Android 11, comprensiva dell’interfaccia grafica proprietaria Asus.

Ci troviamo quindi di fronte ad uno dei veri pesi massimi del 2021 del mondo smartphone: ora non ci resta che aspettare le prime reazioni dei gamer che lo testeranno, e capire in che modo il nuovo ROG Phone si aprirà ai più importanti titoli mobile dell’anno.