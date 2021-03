AstraZeneca, “bugiardino aggiornato in mattinata”

Bugiardino del vaccino AstraZeneca aggiornato in mattinata dopo il via libera dell’Ema. A spiegarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione di 18 nuovi posti letto in terapia intervista al Policlinico Umberto I di Roma. “L’aggiornamento del bugiardino del vaccino AstraZeneca sarà aggiornato questa mattina, così ci è stato comunicato dal ministro e il fatto di aver fissato alle 15 l’orario per le vaccinazioni è proprio per consentire l’aggiornamento, che sarà presentato in conferenza stampa alle 12”, spiega D’Amato.

“Oggi pomeriggio – continua quindi l’assessore – riprenderemo le vaccinazioni in tutti i centri del Lazio, 35. Dobbiamo correre: ci sarà un prolungamento di orario e recupereremo in una settimana le somministrazioni. Saranno chiamate automaticamente le persone” da vaccinare.