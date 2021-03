Arabia Saudita, Calenda contro Renzi

“Con Renzi c’è un problema perché la politica non sono solo i contenuti ma anche i comportamenti e, a parte la vicenda dell’Arabia Saudita, Renzi ha fatto tutto e il contrario di tutto in questi mesi. Se Italia Viva continuerà ad essere guidata da Renzi non è una strada che possiamo percorrere assieme”. Carlo Calenda, leader di Azione, parla così del leader di Italia Viva alla trasmissione L’Aria che Tira su La7.

“Quello che ha fatto Renzi è gravissimo. Non c’è un precedente nella storia recente di parlamentari in carica, nessuno può essere pagato” da un paese straniero “se è pagato dai cittadini italiani per fare i loro interessi, non lo puoi fare”, aggiunge Calenda.

“Questo comportamento -precisa- non è vietato dalla legge, anche se è gravissimo da un punto di vista etico. C’è un buco normativo che bisogna colmare, ed è importante che lo dicano i liberali”.