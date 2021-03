Appello Carola Rackete per Mediterranea: “E’ sotto attacco politico-giudiziario”

La capitana della Sea watch Carola Rackete ma anche Pia Klemp, la capitana della nave umanitaria finanziata dall’artista Banksy, sono tra le prime firmatarie di un appello internazionale alla solidarietà con Mediterranea Saving Humans lanciato questa mattina sul blog britannico di studi giuridici “Critical Legal Thinking”, da una prima lista di noti attiviste e attivisti per i diritti umani, intellettuali, giornalisti e accademici di tutto il mondo, tra cui Naomi Klein, Achille Mbembe, Cornel West, Sabine Hess, Michael Hardt. Al centro dell’appello “l’indignata reazione all’attacco politico-giudiziario che la prima piattaforma della società civile italiana per il soccorso in mare sta subendo, a partire dalla massiccia operazione di polizia scattata all’alba dello scorso primo marzo, denunciato come caso emblematico della criminalizzazione in atto delle attività di salvataggio e, più in generale, della solidarietà, in mare come in terra”, si legge nell’appello.

“Di fronte alla minaccia di pesanti pene detentive (fino a trent’anni di carcere) per gli indagati per “favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina” solo colpevoli di aver salvato vite umane, a partire dal caso Maersk Etienne e dall’incondizionato appoggio a Mediterranea e alle altre ONG sotto attacco, le firmatarie e i firmatari” affermano “la necessità di prendere posizione e di affermare il ruolo cruciale del salvataggio in mare dei migranti e delle pratiche di solidarietà nella lotta per un’Europa più aperta e democratica”.

“Anche nell’inedita collaborazione tra armatori commerciali e navi non governative, sotto accusa nell’inchiesta di Ragusa e invece individuata come prospettiva ricca di positive potenzialità”, sottolineano infine l’importanza di “sostenere la vasta coalizione di attori della società civile europea, impegnati come vera e propria flotta civile nella solidarietà con i migranti e i rifugiati”.

Ecco il testo integrale dell’appello e le indicazioni per il sostegno alle spese legali “che Mediterranea sta affrontando e dovrà affrontare”: “Mediterranea Saving Humans è sotto attacco in Italia. Diversi membri di Mediterranea sono accusati dalla Procura di Ragusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Non è certo la prima volta che un’accusa del genere viene usata per criminalizzare le operazioni civili di salvataggio dei migranti in mare. Uno dei pubblici ministeri di Ragusa aveva avviato nel 2004 il procedimento contro la Cap Anamur, conclusosi con la piena assoluzione di tutti gli imputati da ogni accusa. Negli ultimi giorni altre Ong sono state prese di mira con accuse simili in Sicilia – si legge nell’appello – Anche la solidarietà con i migranti e i rifugiati che raggiungono l’Italia attraverso la “rotta balcanica” è al centro di indagini giudiziarie e operazioni di polizia. E gli stessi migranti vengono criminalizzati, come nel caso dei 3 della El Hiblu a Malta e a Moria in Grecia”.

“Ancora una volta, ci troviamo di fronte a tentativi di affermare il primato della chiusura delle frontiere rispetto al dovere di salvare le persone in pericolo. Mentre i legali continueranno a lottare in tribunale contro queste violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani, c’è la necessità di prendere politicamente posizione e di affermare il ruolo cruciale del salvataggio in mare dei migranti e delle pratiche di solidarietà nella lotta per un’Europa più aperta e democratica”, dice l’appello.

E ancora: “La criminalizzazione di Mediterranea è emblematica dell’attuale congiuntura. L’accusa è costruita intorno a un’operazione condotta in mare dalla nave Mare Jonio (gestita da Mediterranea) l’11 settembre 2020. All’inizio di agosto, la petroliera Maersk Etienne aveva salvato 27 migranti nella zona SAR maltese. Anche se le autorità maltesi avevano coordinato l’operazione di soccorso, non hanno mai assegnato un “porto sicuro” di sbarco e i 27 migranti erano stati costretti a trascorrere 37 giorni su una nave bloccata in acque internazionali senza strutture mediche né alloggi adeguati. È stata probabilmente la più lunga situazione di stallo nella storia del Mediterraneo, e dobbiamo sottolineare che i 27 migranti erano in condizioni critiche a causa del duro viaggio che avevano affrontata, a partire dalla prolungata detenzione in Libia. La Mare Jonio ha risposto a una richiesta di assistenza del comandante della Maersk Etienne e il personale medico di Mediterranea è salito a bordo, rendendosi subito conto delle condizioni insostenibili dei migranti. Così è stato organizzato il loro trasferimento sulla Mare Jonio che si è poi diretta verso la Sicilia, dove i migranti sono stati finalmente autorizzati a sbarcare”.

“Il pubblico ministero sostiene che c’era un “accordo finanziario” tra gli armatori della Mare Jonio e la Maersk Tankers. Questa accusa è già stata dimostrata falsa da una dichiarazione dettagliata della compagnia danese e non è necessario soffermarci qui ancora su questo punto – si legge nell’appello -Più importante è il fatto che il caso Maersk Etienne è parte integrante di una relativamente lunga storia di misure e politiche europee che mirano a scoraggiare le navi commerciali dall’impegnarsi in operazioni di salvataggio in mare – si legge ancora nell’appello firmato da Carola Rackete – Da questo punto di vista, la collaborazione tra la petroliera di proprietà di un leader mondiale dell’industria marittima e il piccolo rimorchiatore Mare Jonio non è davvero sorprendente. Indica le potenzialità di un’alleanza tra un’ampia varietà di attori civili che operano in mare intorno alla questione del soccorso dei migranti. È importante riconoscere che molte compagnie di navigazione sono molto preoccupate per questo problema, spesso combinando motivazioni umanitarie e interessi commerciali. Il fatto che i membri di Mediterranea abbiano partecipato a riunioni con le associazioni europee di armatori e compagnie di navigazione negli ultimi mesi deve essere stato percepito come una potenziale apertura della lotta per il soccorso in mare su una nuova scala”.

“Ed è facile immaginare che questo percorso sia apparso come una minaccia per i procuratori (e i politici) che sostengono ossessivamente come gli Stati debbano essere gli attori esclusivi del soccorso in mare, anche se in vaste aree del Mediterraneo l’intervento degli Stati europei è oggi completamente assente. Soprattutto in considerazione del fatto che il Mar Mediterraneo continua ad essere la frontiera più letale del mondo, vogliamo esprimere la nostra incondizionata solidarietà a Mediterranea così come a tutte le altre ONG sotto attacco. Sosteniamo la vasta coalizione di attori della società civile europea, impegnati come “civil fleet – flotta civile” nella solidarietà con i migranti e i rifugiati, in mare e a terra. Siamo convinti che questa coalizione, che continua a crescere e a creare alleanze inaspettate, già prefigura una nuova Europa e nuove relazioni con i suoi vicini, a Sud come ad Est – si conclude l’appello – Siamo particolarmente preoccupati per Mediterranea, che attualmente è bloccata nelle operazioni di salvataggio in mare. E sappiamo quanto siano costose le spese legali necessarie per difendersi da attacchi giudiziari come quello lanciato dalla Procura di Ragusa. Per tutte queste ragioni lanciamo una campagna internazionale di raccolta fondi a sostegno di Mediterranea. E invitiamo caldamente tutte le cittadine e i cittadini e le organizzazioni, convinti che la salvaguardia della vita umana debba avere la priorità su tutto il resto, a contribuire alla raccolta fondi”.