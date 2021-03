Ancora allerta maltempo al Sud: le regioni a rischio domani 23 marzo

E’ ancora allerta maltempo al Sud. Stasera sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e sui settori costieri, sulla Campania, in successiva estensione su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese mareggiate sulle coste esposte. E dalle prime ore di domani si prevedono nevicate al di sopra di 500-700 metri su Calabria e Sicilia, con locali sconfinamenti fino ai 300-400 metri sul versante tirrenico della Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 23 marzo, allerta gialla sull’area del Basso Fortore in Puglia, sul settore costiero ionico della Basilicata, sui versanti Ionico e Tirrenico meridionali della Calabria, su buona parte della Sicilia orientale.

Campania



La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 23.59 di domani. L’allerta vento riguarda l’intero territorio regionale. Su tutta la Campania spireranno venti localmente forti da nord-nord-est con raffiche. Previsto mare agitato con possibili mareggiate sui tratti di costa delle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 6 (Piana del Sele e Alto Cilento). La Protezione civile della Campania “raccomanda alle autorità competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, in linea con i rispettivi piani di protezione civile”. Parchi e cimiteri cittadini chiusi domani a Napoli. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale alla luce dell’avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato, emanato dalla Protezione civile della Regione Campania. I parchi cittadini, sottolinea il Comune di Napoli, resteranno chiusi anche nell’unica ora di apertura, dalle 7.30 alle 8.30, prevista dall’ordinanza regionale con le misure in materia anti Covid.

Sicilia



Ville e giardini comunali rimarranno chiusi domani anche a Palermo, a causa delle condizioni meteo avverse e per il forte vento. La chiusura è stata disposta dall’Area del Verde in via precauzionale.