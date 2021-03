Al via il serale di Amici, 20esima edizione

Oggi, sabato 20 marzo, Maria De Filippi apre le danze della fase Serale della 20esima edizione di “Amici”, il talent show più longevo della tv.

Ospiti della puntata

Per il debutto tre ospiti graditissimi: l’attrice, amica e compagna di avventure televisive Sabrina Ferilli e gli straordinari attori comici “aficionados” del talent show Pio e Amedeo.

20 anni di Amici di Maria de Filippi

In queste venti edizioni “Amici” di Maria De Filippi ha mostrato, anno dopo anno, il proprio valore a molti giovani talenti che si sono susseguiti, dando loro l’opportunita’ di coltivare le proprie capacita’ artistiche attraverso studio, impegno e disciplina e regalandogli l’occasione di trasformare il proprio sogno in realta’. Nonostante la loro giovanissima età i ragazzi affrontano con grande dedizione e concentrazione un percorso formativo che dura sei mesi in cui l’impegno è di oltre otto ore al giorno tra lezioni, prove, workshop e master class.

L’accademia del talento Amici, unica nel suo genere, negli anni ha sempre piu’ spinto l’acceleratore sullo studio per permettere ai giovani talenti di apprendere e di ampliare il proprio bagaglio di competenze culturali, artistiche e tecniche. Tutto questo grazie al prezioso contributo e all’esperienza di grandi professionisti e artisti di fama nazionale e internazionale.

Amici da tempo si impegna durante l’anno -ed e’ ormai noto ai piu’ il suo valore di scuola capace di fare scouting- a preparare il futuro artista al mondo del lavoro per consegnarlo alla fine del percorso alle major discografiche, alle etichette indipendenti e alle grandi compagnie di danza.

In questa edizione ancora di piu’ la produzione e tutte le persone dello staff di Amici si sono dedicate alla preparazione dei talenti con l’obiettivo di aiutarli non solo a trovare una propria unicità creativa ma anche a saper esprimere con personalita’ il proprio sentire. Una ricerca che accompagna i ragazzi a trovare i propri spazi attraverso diversi linguaggi piu’ attuali, moderni e multimediali e che professionalmente permette loro di crescere e conoscere diverse realta’ produttive del mercato.

Le novità dell’edizione 2021

In questa edizione Amici ha adottato in modo piu’ marcato l’iter di permettere ai giovani cantanti di collaborare gia’ al loro primo inedito con esperti produttori discografici tra cui Zef, Michele Canova, FrenetiK&Orang3, DRD, Federico Nardelli, Francesco “katoo” Catitti e Giordano Colombo, mentre ai giovani ballerini ha dato l’opportunita’ di essere supportati anche da coreografi esterni come Michele Merola, Nancy Berti, Rita Pivano e Thomas Signorelli oltre che dallo staff di ballerini professionisti di Amici.

Una novita’ di questa stagione e’ stata l’utilizzo delle classifiche: graduatorie stilate dalle radio, dalle etichette discografiche da esperti artisti musicali e da grandi nomi della danza nazionale ed internazionale che hanno permesso durante il lungo percorso preparatorio di conoscere come il mondo esterno li giudica, li valuta dandogli una possibile proiezione di cio’ che li aspetta.

I professori di Amici

Quest’anno la formula in studio del Serale prevedere tre squadre formate ognuna da due Prof: Alessandra Celentano e’ in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini affianca Arisa, e Veronica Peparini guida la squadra con Anna Pettinelli. Ogni coppia di Prof porta nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano.

A valutare in studio le performance artistiche 3 bellissimi e competenti giudici di gara: l’affascinante conduttore partenopeo Stefano De Martino ; il blasonato e amato Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e cantante frontman dei Kolors Stash .

Ad Amici debutta come Direttore artistico e coreografo dello show (per la prima volta in Italia) l’artista francese Stephane Jarny.

“Amici” e’ sinonimo di Tv di qualita’, cresciuto grazie ad un team coeso e instancabile a partire dall’ideatrice e autrice del format Maria De Filippi che, con sensibilita’, costanza, amore e dedizione per il suo lavoro, grande intuito e perseveranza, non ha mai smesso di ricercare e credere nel talento con uno sguardo sempre a fuoco sulla realta’ e la sua evoluzione.

“Amici” rappresenta una scommessa vinta grazie ad una squadra e al suo grande impegno produttivo che vede coinvolti redazione, autori, l’intera produzione, la regia, le scene, i costumi i tecnici e tutte le maestranze.

“Amici” ha un eccellente profilo di pubblico. Il talent show ha un perfetto posizionamento del prodotto, ha sempre centrato il target di riferimento richiesto dagli investitori e si pregia di avere sempre un pubblico difficile da catalizzare per la tv generalista (share del 33,73 % sul target di eta’ compresa tra i 15-19 anni) sui quali ha generato una fortissima fidelizzazione sia sul piccolo schermo sia sul web.

Nel daytime di questa 20esima edizione gli speciali del sabato pomeriggio hanno superato una media del 21% di share pari a 3 milioni 408 mila spettatori.

Il popolo numerosissimo degli internauti posiziona il talent sempre in vetta alle classifiche dei social media facendolo risultare la trasmissione più commentata della giornata con picchi di interazioni che superano 1 milione e 200 mila spettatori (al sabato pomeriggio).

Gia’ nella scorsa stagione è stato il programma che ha generato più discorso sui social con oltre 65 milioni di interazioni: primato dovuto alle oltre 54 milioni di interazioni sul profilo di Instagram. (Fonte Nielsen Social Content Ratings).

Il talent show è costantemente in pole position anche sulla Total Audience, sistema con cui Auditel misura il consumo televisivo sui diversi device come smartphone, tablet, pc…

A oggi sono 21 i brani inediti pubblicati da Amici con i talent che partecipano al Serale: “Guccy Bag”, “Lady”(gia’ certificato oro da FIMI GFK con oltre 35 mila copie vendute) e “Tutta la Notte” di sangiovanni, “Il cielo contromano”, “Parole a caso” e “Ancora in due” di Deddy, “Yellow” e “Mi manchi” di Aka7even, “Dimmi” e “Ci sto male” di Esa, “Via Padova”, “Il Natale e l’estate” e “Orione” di Leonardo, “Senza Love”, “Il sole alle finestre” e “Tasto reset” di Raffaele, “Auricolari” e “Con(torta)” di Enula, “Libertad” e “No te gusta” di Ibla, e “Las Vegas” di Tancredi.

Nel complesso con gli inediti di Amici sono stati totalizzati 50 milioni e 740 mila streams (total audio streams) su tutte le piattaforme digitali mentre la compilation “Amici Bro”, pubblicata su Amazon e’ andata a ruba tanto da indurre in poche ore una seconda ristampa classificandosi in vetta alla classifica dei dischi fisici piu’ venduti su Amazon e in vetta nella classifica FIMI GFK degli album piu’ venduti (settimana dal 5 all’11 marzo).

25 sono invece i ballerini professionisti del corpo di ballo del talent targato Fascino P.g.t. che animeranno i tableaux e le mise-en-scène dello spettacolo diretti dalla sapiente creativita’ artistica di Stephane Jarny.

In scena: Giuseppe Giofre’, Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino, Simone Nolasco, Francesca Tocca, Spillo, Andreas Muller, Federica Panzeri, Lorenzo Del Moro, Angelo Recchia, Daniele Sibilli, Jonathan Jenvrin, Adriano Bettinelli, Andreina Caracciolo, Michele Barile, Jody Proietti, Talisa Ravagnani, John De La Cruz, Jonathan Gerlo, Christian Pace, Nicolo’ Noto, Anthony Donadio, Alberto Del Prete e Sebastian Melo Taveira

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con: Mauro Monaco , Raffaella Mennoia, Emanuela Sempio, Domenico Naso, Michele Perna, Daniela Cutolo, Alessandro Martino e Salvo Lo Presti.

Direttore artistico Stephane Jarny, produttore esecutivo Fascino P.g.t. Paola Di Gesu , Direttore della fotografia Massimo Manzato , costumi Anahi Ricca .

Alla regia per l’ottava edizione consecutiva Andrea Vicario .

L’appuntamento con il Serale di “Amici”