America’s Cup 2021, Luna Rossa-New Zealand: domani sfida al via

America’s Cup 2021, Luna Rossa contro New Zealand: domani via alla sfida con le prime 2 regate. Dopo i rinvii dovuti al lockdown che ha tenuto Auckland bloccata a livello 3 di allerta Covid 19, finalmente le regate dell’America’s Cup possono iniziare. Domani, mercoledì 10 marzo, alle 16.15 (le 4.15 del mattino in Italia) le due barche troveranno faccia a faccia, per la prima volta dopo l’ultimo confronto nelle regate di dicembre dell’America’s Cup World Series.

Dopo le due prove in programma domani, è previsto un giorno di pausa e quindi la ripresa delle competizioni nel weekend, a partire da venerdì. Nei primi due giorni, con ancora Auckland a livello 2 di allerta Covid 19, saranno interdetti i campi di regata vicino alla costa per evitare assembramenti: i soli campi disponibili saranno il campo A, verso Takapuna, e il campo E nella zona dell’isola di Waiheke.

Luna Rossa Prada Pirelli arriva in finale dopo un intero mese di regate, in cui il team ha affrontato nella Prada Cup, gli altri due sfidanti, American Magic e Ineos Uk. La prima fase di regate è iniziata a metà gennaio con i round-robin. Nelle semifinali, con grande confidenza nelle manovre e nella conduzione, Luna Rossa ha conquistato il posto nella finale, con quattro vittorie consecutive contro gli americani.

La finale contro gli inglesi ha dimostrato un grande miglioramento delle prestazioni della barca azzurra, in termini di velocità, anche in condizioni di vento sostenuto in cui Luna Rossa sembrava inizialmente più svantaggiata. Il 21 febbraio con un punteggio di 7-1 Luna Rossa ha battuto gli inglesi di Ineos, vincendo la Prada Cup e conquistando il diritto di andare a sfidare Emirates Team New Zealand nel Match finale delle 36esima America’s Cup.

“Adesso tutto il team è molto concentrato sulle prossime regate. Dobbiamo dare il meglio senza dimenticare quale è il nostro obiettivo principale e perché siamo qui. È ovvio che quando sei in una finale di Coppa America può succedere di tutto perché non stai facendo una regata qualsiasi, ti scontri contro i migliori, e per battere i migliori devi essere migliore di loro”, dice lo skipper di Luna Rossa Max Sirena. “Finalmente possiamo dire di essere in Coppa America – aggiunge – Abbiamo affrontato un lungo percorso con alti e bassi, durante questi ultimi mesi, e siamo felici di aver vinto la Prada Cup e di aver smarcato uno dei nostri obiettivi, quello di regatare contro il Defender. È un momento importante per il team e rappresenta il risultato di questi ultimi tre anni di lavoro. Abbiamo dimostrato di non arrenderci mai, anche quando ci davano per spacciati”.