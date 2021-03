Amadeus: “Non ci sarà un Ama-ter a Sanremo 2022”

Amadeus: Non ci sarà un Ama-ter a Sanremo per il direttore artistico nonché conduttore del Festival. Ad annunciarlo lui stesso nel corso della conferenza stampa odierna dove ha escluso una sua possibile presenza per la kermesse del 2022.

“Non ci sarà un Ama-Ter. Sono grato a Teresa De Santis che mi ha chiamato, sono grato a Stefano Coletta che mi ha voluto ancora. E ringrazio anche l’AD Salini per aver avuto l’occasione di fare due Sanremo storici, quello della 70esima edizione e questa edizione particolare, storica a suo modo, il 70+1. Per me Sanremo è partire da un progetto: ho ribadito più volte che per me Sanremo è un evento, non un programma tv come altri che posso fare. E così non ci sarà un Ama-Ter. Sanremo per me non è una routine, non è questa la mia idea del Festival”.