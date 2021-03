Abruzzo, ritrovati i tre dispersi in Val d’Angri

Sono stati ritrovati in Val d’Angri, in provincia di Pescara, i 3 sci alpinisti che erano stati dati per dispersi nel pomeriggio di ieri sulle falde del GranSasso. I tre, due uomini e una donna, sono un buone condizioni anche se infreddoliti. Erano attesi a casa nel pomeriggio, ma i familiari in serata non li hanno visti rientrare e nell’impossibilità di contattarli telefonicamente, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e al 118, che hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, allertando il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo. I tre escursionisti erano diretti da Monte San Vito a Rigopiano (Pescara).