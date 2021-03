7 cose da fare prima di visitare gli USA

L’America ha davvero qualcosa per accontentare tutti, dagli amanti del brivido che vogliono fare un bungee jumping dall’Empire State Building, ai fan della spiaggia che vogliono prendere il sole in Florida fino agli amanti della cultura che vogliono visitare tutti i musei Smithsonian a Washington, DC.

Il 2020 è stato un anno difficile per i viaggi negli Stati Uniti, con le frontiere chiuse per i viaggiatori europei e molte città che lottano per controllare la pandemia di Covid. Ora che il nuovo presidente è entrato alla Casa Bianca, sembra che le persone abbiano un nuovo senso di speranza. I viaggi d’affari tornano lentamente a essere possibili e il turismo probabilmente non rimarrà molto indietro.

Organizzare un viaggio lontano può essere stressante, quindi ecco cosa devi fare quando lo pianifichi per assicurarti una vacanza tranquilla e rilassante.

Informati sulle restrizioni di viaggio

A seconda della tua provenienza e della tua destinazione, potresti dover fare un test per il Covid, rimanere in quarantena o rischiare che ti venga impedito di entrare nel territorio, quindi assicurati di conoscere tutte le norme e i regolamenti più recenti che ti aspettano prima di comprare il tuo biglietto. Le informazioni più affidabili si trovano tramite il sito web della tua ambasciata.

Avere un passaporto valido

Sembra scontato, ma la maggior parte dei visitatori deve avere un passaporto che sarà valido per almeno 6 mesi dopo la fine del viaggio. In questo modo il tuo passaporto non scadrà se hai bisogno di ritardare il tuo viaggio di ritorno per qualsiasi motivo, come aerei bloccati a causa del maltempo o la tua band preferita che fa una serata a New York.

Scopri se hai bisogno di un visto

Anche se la maggior parte dei viaggiatori presume automaticamente di aver bisogno di un visto, alcuni paesi fanno parte di un programma di esenzione dal visto con gli Stati Uniti, pertanto per soggiorni inferiori a 90 giorni è sufficiente un visto ESTA. Questo è molto più facile da richiedere – nessuna visita all’ambasciata! – e costa molto meno, lasciando più soldi per lo shopping.

Ottieni un’assicurazione medica e di viaggio

Mentre in passato l’assicurazione di viaggio era considerata facoltativa, attualmente potrebbe fare la differenza tra entrare in un paese o prendere il volo successivo per tornare a casa. Inoltre può farti risparmiare un sacco di soldi se succede qualcosa di inaspettato e devi tornare prima o cambiare hotel. Tuttavia, l’assicurazione medica dovrebbe essere una necessità, poiché i costi dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti sono più alti di qualsiasi altra nazione occidentale. Non rischiare. Se prendi farmaci su prescrizione, controlla se hai bisogno di un certificato medico per portarli attraverso la dogana.

Acquista un lucchetto approvato dalla TSA

Se imbarchi i bagagli in aeroporto, probabilmente vorrai chiuderli a chiave per la massima tranquillità. Tuttavia, la TSA ha linee guida rigorose per la sicurezza e se qualcosa sembra un po’ sospetto sulla tua valigia, la apriranno per dare un’occhiata. Se non disponi di un lucchetto approvato dalla TSA, che i funzionari della sicurezza possono aprire con le principali chiavi, essi sono autorizzati ad aprire il bagaglio e la tua assicurazione non coprirà il costo di una nuova valigia.

Cerca opzioni di trasporto pubblico

La stragrande maggioranza degli americani si sposta in macchina, pertanto, a seconda del luogo che vuoi visitare, il trasporto pubblico potrebbe essere scarso. Alcune città più grandi, New York in particolare, hanno incredibili possibilità di trasporto pubblico, ma più centri rurali e persino luoghi come Los Angeles sono molto più difficili da visitare senza auto. Potrebbe essere necessario richiedere una patente di guida internazionale per poter noleggiare un’auto, così come aspettarsi un “supplemento per giovani locatori” per i conducenti di età inferiore ai 25 anni.

Prendi più soldi di quanto pensi di aver bisogno

Gli Stati Uniti sono un ottimo posto in cui viaggiare se ti piacciono il cibo a buon mercato e le offerte di shopping, ma ci sono costi nascosti che possono davvero aggiungersi, come l’IVA (non inclusa nei cartellini dei prezzi) e la mancia (che in genere è molto più elevata che in Europa).

Naturalmente, il consiglio più importante è ricordarsi di divertirsi. Con un minimo di preparativi dovresti poter fare un bel viaggio negli Stati Uniti, quindi bon voyage!