10 canzoni per la Festa del Papà

Il 19 marzo è la Festa del Papà. Una festa che ricorre, nei paesi di tradizione cattolica, nel giorno di San Giuseppe.

10 canzoni per rendere omaggio ai papà. A chi lo avrà vicino, a chi lo avrà lontano per colpa dell’emergenza coronavirus… a tutti quelli che non ci sono più. Auguri a tutti i papà

Per celebrare questa ricorrenza, abbiamo scelto dieci canzoni in cui il protagonista è proprio il Papà.

La nostra playlist inizia dall’intramontabile come “Father and Son” di Cat Stevens, per poi passare ad un brano di successo di George Michael “Father Figure”.

Non possiamo non includere altri successi internazionali come “Oh father” di Madonna, “My father’s eyes” di Eric Clapton e “Father to son” dei Queen.

Tra le canzoni italiane dedicate alla figura paterna, come non citare “La canzone del padre” di Fabrizio De Andrè, “Viaggio con te” di Laura Pausini, “Per sempre” di Ligabue, “Patapàn” di Claudio Baglioni e “Sei forte papà” di Gianni Morandi.

Le canzoni per la festa del papà