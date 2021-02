Verissimo: la puntata del 20 febbraio

Sabato 20 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con “Verissimo”.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Silvia Toffanin intervisterà Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, fresco di stampa con la sua autobiografia dal titolo “Il portavoce”. Niente politica, ma il racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita.

In esclusiva, Belen Rodriguez parlerà per la prima volta in tv delle emozioni che sta vivendo per la sua seconda gravidanza e dell’amore che la lega al futuro papà Antonino Spinalbese.

E’ stata una delle concorrenti più forti di questa edizione di “Grande Fratello vip”: a Verissimo Maria Teresa Ruta racconta la sua lunga permanenza nella casa.

E ancora, in studio la drammatica pagina di vita di Ilaria D’Amico e il cantante Antonio Aiello, alla sua prima intervista televisiva.