Variante sudafricana in Italia, isolato primo caso a Varese

Isolato a Varese il primo caso in Italia di variante sudafricana di Covid. Il caso è ora in corso di valutazione presso l’ospedale di Varese dell’Assrt Sette Laghi, come riferisce una nota. La variante del virus è stata ‘rilevata’ in un uomo rientrato nei giorni scorsi da un paese dell’Africa australe all’aeroporto internazionale di Malpensa, risultato positivo ad un tampone eseguito presso l’ospedale di Varese.

L’uomo, riferisce la nota, è attualmente ricoverato presso lo stesso nosocomio, dove la variante è stata identificata dal Laboratorio di Microbiologia. Il campione sarà inviato per la conferma prevista all’Istituto Superiore di Sanità. Ats Insubria sta monitorando la situazione, con specifico riferimento alle attività di tracciamento e testing sui contatti.

Tutte le misure di sanità pubblica previste dai vigenti protocolli sanitari per il controllo della diffusione della variante sono attualmente in corso, assicura l’Asst Sette Laghi, precisando che al momento la situazione non è motivo di allarme, ma rimane estremamente elevato il livello di attenzione da parte dell’autorità sanitaria.