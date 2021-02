“Una certezza umana”: gli agenti di commercio braccio armato delle aziende

Sembrerebbe per davvero un metodo infallibile quello degli agenti di commercio. Pensate a quello che accadeva anni fa con le vendite porta a porta: altri tempi, altro mercato. Enciclopedie, batterie di pentole, robot da cucina: veniva venduto di tutto. Ma oggi il mercato è ben diverso, si affida alla Rete.

Il ruolo degli agenti di commercio non è affatto da sottovalutare. Un esempio virtuoso lo raccontano da Aviva Wines, dove spicca una squadra infallibile di agenti nel mercato Off.

Andiamo per gradi. Aviva Wines (ve l’abbiamo già raccontata in passato) è una della start up che sta spopolando per vendite milionarie di bollicine con la novità sul mercanto degli spumanti colorati. E’ prima nel beverage su Amazon, dove domina la classifica. Insomma, dietro il successo di Aviva c’è sicuramente una concreta strategia commerciale, ma c’è anche una rete di vendita che conta più di 30 agenti di commercio sparsi per l’Italia.

I primi a credere in questo progetto, rimboccandosi le maniche e girando il Paese in lungo e largo, sonon stati Pierluigi Rotta, Danilo Garra, Francesco Serravite, Vincenzo Florò, Michele La Forgia. Non sono solo semplici venditori, sono il “braccio armato” di Aviva Wines. I più performanti. Professionisti attenti a fiutare le esigenze del mercato e quelle dei clienti. “In un mondo social e digitale sono una certezza”, raccontano dal quartier generale di Aviva Wines. Loro rappresentano una vera risorsa. Insostituibile.