TV Oled LG con schermo estensibile

LetsGoDigital ha raccolto alcune indiscrezioni in merito al fatto che una nuova TV Oled LG sta per essere sviluppata. Mostrando alcuni prototipi di immagini.

Questa volta lo schermo non è né trasparente né arrotolabile, ma può essere esteso. Il che sembra essere un’alternativa più economica.

TV LG con schermo estensibile

Si tratta di un brevetto di design depositato da LG Display presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) nel settembre 2020 e rilasciato il 26 febbraio 2021.

La stessa domanda è stata presentata tre mesi prima nel paese di origine della Corea. La documentazione contiene 20 immagini del prodotto della TV LG brevettata, di cui quattro rendering a colori, come mostrato sopra e sotto.

Quando il televisore non è in uso, l’intero schermo viene memorizzato nella cassetta. C’è una tacca nella cassetta, in modo che una piccola parte dello schermo rimanga visibile quando il televisore è riposto nell’alloggiamento. Ad esempio, la data e l’ora possono essere visualizzate qui.

Vuoi solo ascoltare musica? Quindi solo una piccola parte dello schermo emerge dalla cassetta. Mostra controlli come riproduzione, avanzamento veloce e riavvolgimento, nonché i tuoi brani preferiti tra cui scegliere. La tacca nella cassetta consente la visualizzazione di un effetto di sfondo aggiuntivo, come un equalizzatore.

TV estraibili LG

Hai ascoltato abbastanza musica e vuoi guardare la televisione? Lo schermo deve prima uscire dalla cassetta. A tal fine viene utilizzato un meccanismo a scomparsa, paragonabile al televisore trasparente che LG Display ha dimostrato all’inizio di quest’anno. Il rapporto d’aspetto sarà senza dubbio regolato in base a quanto lo schermo fuoriesce dalla cassetta.

Lo stesso principio è stato applicato anche al televisore arrotolabile OLED R. Tuttavia, c’è una differenza significativa, perché questa volta la cassetta è progettata più in alto in modo che non sia necessario utilizzare uno schermo avvolgibile, anche qui è sufficiente uno schermo OLED normale. Ciò farà una differenza significativa nel prezzo di vendita.

Il TV arrotolabile LG da 65 pollici, noto anche come Signature OLED R, è disponibile in Corea del Sud dall’ottobre dello scorso anno per un prezzo al dettaglio suggerito di 100 milioni di won, o più di 73.000 €. Di conseguenza, questa tecnologia non è certamente ancora accessibile a tutti. La televisione proprietaria di LG sembra quasi futuristica, ma sarà molto più economica.

È possibile che LG voglia assumere anche altri aspetti della TV trasparente, quindi quel modello era dotato di ruote in modo da poter spostare facilmente il televisore. Se e quando LG intende rilasciare la TV retrattile brevettata rimane sconosciuto per il momento. È chiaro che il produttore sudcoreano è e continuerà a cercare nuove possibilità per ridisegnare il televisore, al fine di offrire un’esperienza utente completamente nuova.

Visualizza qui il TV OLED estensibile LG .