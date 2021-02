Su Raiplay arrivano i Tutariel

Risate assicurate nelle vicende di TUTARIEL, in esclusiva dal 5 febbraio su RaiPlay.

Trenta puntate in cui verranno proposte surreali lezioni su tutto quanto si può apprendere in rete, impartite da un curioso maestro (Stefano Sarcinelli), assistito da Ariel (Marco Marzocca), un collaboratore domestico che renderà la vita al suo Tutor molto difficile.

A fianco di Marzocca e Sarcinelli saranno presenti il cabarettista Leonardo Fiaschi e la modella e attrice cubana Ariadna Romero.

I Tutariel

I TUTARIEL sono micro lezioni di cinque minuti nelle quali Sarcinelli cerca disperatamente di proporre originali corsi su una serie di argomenti di vita quotidiana. Così piovono consigli su come tenere in ordine gli ambienti domestici, su come pulire un paio di scarpe, su come preparare una crema per fare un dolce e addirittura su come fare una tolettatura perfetta al nostro amico a quattro zampe. Non viene trascurata neanche la musica e quindi ci saranno lezioni su come imparare a suonare la chitarra.

In TUTARIEL si tratteranno anche argomenti di tecnologia, ad esempio come creare una rete wi-fi nella propria abitazione. Per quanto il Tutor Sarcinelli si spacci competente nelle varie materie quando il collaboratore è uno come Ariel ogni lezione è destinata a terminare in maniera disastrosa con effetti comici devastanti.