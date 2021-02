Gli ultimi episodi di Tutariel su Raiplay

Dal 19 febbraio in esclusiva su RaiPlay gli ultimi episodi di TUTARIEL, una raccolta di surreali lezioni su tutto quanto si può apprendere in rete.

Il tutto con Stefano Sarcinelli, Marco Marzocca, il cabarettista Leonardo Fiaschi e la modella e attrice cubana Ariadna Romero.

Le anticipazioni degli ultimi episodi

Nei prossimi ed ultimi episodi proprio a casa Marzocca – Sarcinelli sono attesi ospiti.

Quale migliore occasione per dare suggerimenti alternativi sull’uso corretto dell’aspirapolvere e sui suoi numerosi impieghi per rendere la casa uno specchio. Si sprecheranno consigli su come apparecchiare la tavola immaginando di essere in un ristorante di lusso e su come accogliere un ospite gradito e come invece ci si comporta in caso contrario. Puntuali anche i suggerimenti per eliminare gli insetti e per rispettare l’ambiente.

Ed infine le buone maniere! Come ci si comporta correttamente? Come ci si interfaccia con gli altri? E soprattutto, come si smaschera un bugiardo?

Per quanto il Tutor Sarcinelli si spacci competente nelle varie materie, quando il collaboratore è uno come Ariel ogni lezione è destinata a terminare in maniera disastrosa, con effetti comici devastanti, in ognuna delle trenta puntate proposte.