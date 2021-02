Tutariel: nuovi episodi su Raiplay

Dal 12 febbraio in esclusiva su RaiPlay le nuove vicende di TUTARIEL, una raccolta di surreali lezioni su tutto quanto si può apprendere in rete.

Lezioni impartite da un curioso maestro (Stefano Sarcinelli), assistito da Ariel (Marco Marzocca), un collaboratore domestico che renderà la vita al suo Tutor molto difficile. A fianco di Marzocca e Sarcinelli saranno presenti il cabarettista Leonardo Fiaschi e la modella e attrice cubana Ariadna Romero.

I prossimi episodi

Nei prossimi episodi verranno dati consigli alternativi su come pulire un acquario e un lampadario, nonché su come lavare, stirare e piegare la biancheria.

Non mancheranno indicazioni su come fare una iniezione in un momento di emergenza.

E persino su come far fruttare i propri risparmi con investimenti sorprendenti e come creare una password veramente sicura.