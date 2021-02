Tony t., quella passione che si chiama musica. L’ascesa del dj bresciano

Una sera ad una festa mentre ballavano tutti e si divertivano ad una festa, “Tony T.”, ovvero Antonio Tallerico, non perse di vista un attimo il dj. Era pazzo di quella consolle Piooneer, che lo fece cimentare, per scherzo, nel mondo della musica. Da quel giorno capì tante cose: amava la musica. Voleva dedicarsi alla dance- house.

Crescendo e cominciando a frequentare la nightlife a 18 anni rimane affascinato dal mondo del jet set sentendo sulla propria pelle l’adrenalina nelle vene grazie alla musica.

Nel 2009 inizia a conoscere e approfondire questa passione. Antonio inizia la sua carriera a 17 anni, nelle feste tra compagni di scuola, suonando nei primi compleanni di scuola e perfezionando le tecniche di mix & beat matching. Inizia così una piccola scalata verso il successo nel Bresciano, dove è nato e cresciuto. Organizza eventi e il suo nome circola tra gli addetti ai lavori.

Si esibisce davanti a 2.000 persone in un festival musicale a Brescia e mostra le sue qualità facendo divertire tutto il pubblico.

Antonio negli anni seguenti ha suonato nei migliori clubs di Brescia e Lombardia con un grande successo ovunque; stare in console era la sua strada. Inizia a farsi sentire ed a proporre la propria selezione musicale suscitando interesse e fiducia agli amici e al pubblico stesso, distinguendosi molto per il suo modo di proporsi nelle cose, per la forza e l’emozione e la voglia che trasmette ogni volta.

La sua esperienza, la sua carica, la sua vivacità e la sua grinta sono anche frutto di quella passione e coraggio – insieme alla di sperimentare – che fa di Tony t. un fuoriclasse.

Dopo aver passato il 2020 all’insegna di dirette virali sui social media e giornate in studio di produzione in Febbraio 2021 esce ufficialmente la sua traccia sotto etichetta “Night Storm” molto attesa e annunciata nelle dirette social in questi ultimi mesi.