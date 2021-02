Telegram: come importare le chat WhatsApp

Il mese di Gennaio è stato estremamente fortunato per Telegram, la più acerrima rivale di WhatsApp, nel vivo e variegato mondo delle app di messaggistica.

Dopo aver acquisito oltre 100 milioni di nuovi utenti in seguito alla “migrazione di massa” avvenuta per via della nuova privacy policy dell’app di Mark Zuckerberg, si profila all’orizzonte un’altra importante novità per il messenger russo.

Importare le chat Whatsapp su Telegram

Telegram ha infatti aggiunto da poco un’opzione che potrebbe seriamente mettere in discussione il primato di WhatsApp: l’importazione automatica delle chat. Ora, con pochi tap, possiamo comodamente ritrovare a portata di mano le discussioni avvenute su tre app diverse (tra cui troviamo anche Line e Kakao Talk, per quanto scarsamente usate in Italia).

E’ possibile importare su Telegram sia le chat avvenute tra singoli utenti che tra membri di un gruppo, purché essi siano già iscritti. Oltre ai messaggi di testo, potremo avere a disposizione anche i file multimediali delle nostre chat (foto, video, eventuali documenti allegati), ripristinando in tutto e per tutto la continuità del discorso.

Come possiamo procedere all’importazione? E’ molto semplice: basta aprire WhatsApp e selezionare la chat da esportare, premendo i 3 puntini del menu principale. Selezioneremo poi l’opzione Altro -> Esporta Chat, avendo cura di selezionare “Telegram” dal menu Condividi.

Terminata questa operazione preliminare, otterremo un file Zip (un archivio compresso) che comprende tutti i contenuti da importare: inviandolo al contatto Telegram di cui vogliamo ricostruire la chat, l’app si occuperà di ripristinare il tutto, fino alla data attuale.

Se ci preoccupa “sovraccaricare” la memoria del nostro smartphone con questo afflusso di nuovi dati, niente paura: aprendo l’app Telegram e premendo il menu Impostazioni, potremo scegliere l’opzione Dati e Archivio. Da lì, selezionando Utilizzo Archivio potremo impostare i tempi di permanenza dei file sul nostro device, prima che vengano cancellati in locale e conservati esclusivamente su cloud.