Shabel e il nuovo singolo On my Way

“ON MY WAY” (The Saifam Group), il singolo d’esordio della cantautrice milanese SHABEL.

Shabel: come è nata l’idea del tuo nome?

L’idea di questo nome è nata quando ero ancora una bambina, in vacanza in Kenya con la mia famiglia. Un giorno in spiaggia, mentre facevo volontariato, uno sciamano mi fece cenno di avvicinarmi a lui continuando a ripetere “shabel”, che in lingua swahili vuol dire “tigre”. Da bimba curiosissima volevo sapere che cosa significasse, e lui mi disse che shabel era il mio animale guida, che nella cultura sciamanica è un’entità spirituale che ci accompagna dalla nascita, emblema della natura più profonda di ognuno. Mi ricordo benissimo che rimasi affascinata da questo nome, tanto che tornata a casa lo scrissi subito su uno dei miei quaderni. A 13 anni, casualmente ripresi in mano quel quaderno e vedendo quel nome capii subito come mi sarei chiamata da lì in poi. Più passa il tempo più sento di comprendere le parole che mi disse quell’uomo, e devo dire che effettivamente la tigre incarna molti aspetti del mio carattere!

Da poco in radio il tuo nuovo singolo On My Way: su cosa ti sei basata per questa storia?

Semplicemente mi sono basata su quello che è la mia esperienza di vita, ecco… On my way racconta di una rivincita, di un nuovo inizio nel quale mi libero del mio passato e lo trasformo in parole, in musica. Incarna ciò che per me è stata una metamorfosi tra la ragazza e l’artista.

Nel brano si parla di delusioni: come è stato questo 2020 segnato da una grandissima amarezza per via dell’emergenza covid-19 che ha paralizzato il mondo della musica?

Sarò sincera, quest’anno per me è stato tanto distruttivo quanto costruttivo! Sicuramente è stato un anno demoralizzante sotto molti punti di vista, ma devo dire che ho avuto anche tante soddisfazioni. Ho sfruttato questo periodo per riflettere molto, spesso siamo tutti così coinvolti nella nostra quotidianità frenetica che non ci ricordiamo quali sono le cose a cui bisogna realmente dar peso. Diciamo che ho rimesso in prospettiva tante cose, ho passato molto tempo con la mia famiglia ma soprattutto ho scritto molto. La musica mi ha aiutato ad evadere un po’ dalla realtà difficile che ci circonda in questo momento… confido nel 2021!

Nel tuo curriculum l’esperienza a Sanremo Junior che ti ha visto trionfare. Che ricordo hai di quell’esperienza?

Sì! È un’esperienza che porterò per sempre nel cuore, ricordo tutto come fosse ieri. Essendo il mio primo concorso lo presi come un gioco, senza aspettative… mai mi sarei aspettata di uscirne vincitrice! Mi ricordo l’emozione grandissima di cantare all’ Ariston, ricordo che ero spaventata ma allo stesso tempo sul palco mi sentivo a casa, e ricordo il mio sorriso a trentadue denti quando arrivarono gli applausi da parte del pubblico. Per me è stato come vivere un sogno ad occhi aperti.

Senza dubbio c’è il sogno di ritornare a Sanremo, tra i big…

L’esperienza a Sanremo Junior è forse stato il primo vero momento in cui ho realizzato che avrei voluto fare di questa mia passione qualcosa di più. Quindi sì, sicuramente tornare su quel palco oggi avrebbe un grandissimo valore per me.

Quali sono i tuoi prossimi progetti lavorativi?

Con il mio team di produzione stiamo lavorando molto e sicuramente nel futuro prossimo c’è l’uscita di un nuovo singolo. Più in generale, il progetto è quello di portare la mia musica al di fuori dell’Italia, motivo per il quale stiamo puntando su produzioni più internazionali. So CHE può sembrare un obbiettivo ambizioso, ma mi ritengo una persona molto determinata e spero tanto di raggiungerlo !