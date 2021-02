Basta nicchie per le Serie TV

Questo 2021 dal punto di vista dell’intrattenimento multimediale sarà probabilmente ricordato come l’anno più pieno di serie TV, ma anche decisivo della battaglia fra Netflix, Disney Plus e le altre piattaforme, come Amazon Prime e la neonata Hbo Max, per il posizionamento come fornitrici principali di contenuti televisivi.

Se Netflix sta andando molto bene, l’affermazione di Disney Plus è stata la rivelazione dell’anno.

La cosa più interessante di tutte è che, tra le piattaforme, a trainare i consumi e gli abbonamenti sono prodotti molto classici e popolari.

Dopo almeno un paio di decenni in cui l’industria televisiva era andata a cercare prodotti di nicchia, talmente caratterizzati, di cui si potesse discutere, magari destinati praticamente a solo delle nicchie ristrette di spettatori, per la violenza estrema come “Spartacus” o per il livello altamente sofisticato della narrazione come “Mad Men”, la sensazione è che d’ora in poi troveremo sempre più dei contenuti di largo consumo, che sono adatti a tutta la famiglia.

Il grande successo di Disney Plus proviene principalmente dalle due stagioni di “The Mandalorian”, la prima serie live action che ambientata nel mondo di Guerre stellari: alcuni osservatori dicono che questo titolo da solo ha attratto tantissimi abbonamenti.

Si tratta di una serie molto classica e particolarmente riuscita, sia nello stile che nei contenuti, ma soprattutto perché presenta un eroe con cui si può empatizzare facilmente.

In questo 2021 e negli anni a venire, Disney Plus ha intenzione di produrre almeno altre dieci serie ispirate a “Star Wars”, altrettante all’universo Marvel e quindici nuove serie animate targate Disney, di cui tre prodotte dalla Pixar. Inoltre la notizia che la quarta stagione di Boris probabilmente sarà trasmessa solo su questa piattaforma, ha fatto pensare a molte persone un possibile abbonamento a questa piattaforma per poter seguire le vicende di Alessandro.

Anche Netflix, fra i suoi contenuti più visti, ha registrato serie che sono molto ‘mainstream’: i due successi di fine 2020 sono stati “La regina degli scacchi” e “Bridgerton”, mentre il 2021 ha aperto con il grandissimo successo del francese “Lupin “.

La prima è la miniserie più vista del 2020 su Netflix, con 62 milioni di spettatori nel mondo. È una storia apparentemente non ‘facile’: una ragazzina orfana estremamente dotata per gli scacchi che deve farsi strada nella vita imparando a gestire il suo talento. Ma il fascino del personaggio, la nitidezza della scrittura dello sceneggiatore Scott Frank, l’inserimento di temi forti come l’uso di psicofarmaci, il conflitto di una giovane donna in un mondo totalmente maschile, il contesto storico della guerra fredda, ne hanno fatto una serie che ha avuto un eccellente seguito e che ha fatto parlare molto di sé anche sui social, fino a diventare un fenomeno mondiale. Ci sembra che abbia molto contato il finale positivo e pieno di speranza che dà il senso dei cambiamenti della protagonista, che non si trova più sola. Un finale che ha fatto probabilmente da volano alla serie, che in poche settimane ha conquistato ascolti su ascolti.

“Bridgerton” prodotto da Shonda Rhimes, autrice di serie molto popolari per la televisione in chiaro, una su tutte “Grey’s Anatomy”: la Rhines era stata messa sotto contratto da Netflix poco più di due anni fa, e stando al numero di spettatori per questa sua prima serie targata Netflix è andata molto bene.

Parla di una storia d’amore di inizio Ottocento, ma in salsa super-pop e condite da molte scene esplicite.

“Lupin”, invece, parla del quattordicenne Assane Diop che vedendo la sua vita completamente stravolta dopo la morte del padre, condannato per un crimine che non ha commesso, decide di covare un’irrefrenabile voglia di vendetta e giustizia verso la ricca famiglia che l’ha accusato.

Un importante cambio di management a Netflix fra settembre e ottobre 2020 fa pensare che la nuova linea che stiamo osservando sarà probabilmente maggioritaria nei prossimi anni.

