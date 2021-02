Sanremo 2021: i premi saranno consegnati su un carrello

La Rai ha consegnato al Comitato Tecnico Scientifico il protocollo di sicurezza per l’edizione del Festival di Sanremo 2021.

Si tratta di un documento composto da 75 pagine, suddiviso in 15 capitoli e 8 allegati.

Le novità

Tra le novità principali, la consegna dei premi e dei fiori che non avverrà più a mano, ma attraverso un carrello. Sì, avete capito bene…

Un carrello di scena che sarà anche igienizzato dopo ogni singolo uso.

Senza dimenticare l’obbligo di Mascherina FFP2 e guanti per tutti, gel, sanificazione ambienti, percorsi obbligatori per entrata e uscita, misurazione della temperatura.

E tamponi, ogni 72 ore, per tutti.

Altra novità è che ospiti e cantanti dovranno arrivare all’Ariston già vestiti. Il Roof del teatro, precedentemente adibito a Sala Stampa, sarà la sala del trucco e parrucco.

In loco sarà possibile usufruire soltanto del servizio di stireria.

Ogni protagonista sarà microfonato nel “dietro le quinte”, mentre dal camerino al backstage potranno usare la mascherina chirurgica per non rovinare il trucco. Mascherina che sarà poi tolta prima di salire sul palco e buttata nei contenitori dei rifiuti posizionati a ingresso palco.

Ridimensionati anche gli accompagnatori (un fonico e un discografico) e i camerini (7 metri quadri l’uno).

Distanziamento d’obbligo anche sul palco: si dovrà mantenere la distanza interpersonale di 1,5 metri tra ognuno, mentre di 2 metri con tutto il restante personale. Anche per l’orchestra dovrà essere rispettata la distanza interpersonale. Batteristi e percussionisti saranno isolati da barriere in plexiglass e potranno non utilizzare la mascherina. Così come per coristi e fiatisti, ovviamente, che dovranno rispettare il distanziamento e avranno una vaschetta per la condensa contenente liquido disinfettante a disposizione di ogni strumento. Soltanto chi utilizzerà strumenti come chitarre, bassi, tastiere, dovrà indossare la mascherina.

Dopo ogni esibizione, cantanti e ospiti riceveranno nel backstage una mascherina chirurgica da utilizzare fino al ritorno in camerino.