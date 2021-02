Sanremo 2021: uno sguardo agli artisti in concorso

Sanremo sì, Sanremo no? Più che mai quest’anno il celebre festival della canzone italiana è al centro delle discussioni: ora che le date sembrano essere quelle definitive rimangono i dubbi e il dibattito sulle modalità in cui si svolgerà. Mentre aspettiamo il verdetto, diamo uno sguardo all’eccezionale selezione degli artisti che quest’anno, con un pizzico di fortuna, calcheranno il palco dell’Ariston.

Con Amadeus a condurre la gara nel doppio ruolo di presentatore e direttore artistico, insieme al sodale Fiorello, divideranno infatti il palco numerosi artisti, che hanno saputo entrare nel cuore degli italiani negli ultimi anni, affiancati da una selezione di nuove proposte degne di nota.

Proprio in queste due sezioni è articolato il concorso: da una parte la versione Big, in cui gareggiano musicisti del calibro di Malika Ayane, Max Gazzè e Fedez, senza dimenticare artisti storici della canzone come Orietta Berti e Francesco Renga e giovanissimi, tra cui troviamo Madame, Willy Peyote e Maneskin. Dall’altra il concorso dedicato alle giovani promesse, con nomi meno conosciuti ma da cui possiamo aspettarci piacevoli sorprese, come i Wrong on you e Greta Zuccoli.

Un’edizione diversa quindi non solo nelle modalità di svolgimento ma anche per una ventata di novità e di generi diversi, che potremo ascoltare dal 6 marzo: sarà la formula giusta per catturare l’attenzione di un pubblico più vasto? A convincerci sempre di più è anche l’impressionante elenco degli ospiti famosi

Mentre ognun di noi fa il tifo per gli artisti del cuore, non dimentichiamo però che se di gara si tratta è lecito azzardare un pronostico sui vincitori e i piazzamenti.

Prima di vedere insieme le quote Sanremo 2021 non dimentichiamo però che il festival ci ha abituati a grandi sconvolgimenti dell’ultimo minuto nelle classifiche, che ne siamo certi non mancheranno anche quest’anno.

Tra i grandi favoriti il duo Francesca Michielin – Fedez, dato come vincitore nel momento in cui scriviamo e a seguire i Maneskin, idoli dei più giovani ma con una capacità musicale che sa conquistare un po’ tutti. Irama, Arisa, Aiello, Annalisa, Ermal Meta e Noemi se la giocano invece a quote pari per il terzo gradino del podio, nella sezione big.

Attenzione come dicevamo a non sottovalutare le proposte più fresche che al momento, forse per la minor notorietà, sono scivolate in fondo alla classifica: da tenere d’occhio nella sezione big ci sono sicuramente Madame e La rappresentante di lista, due realtà musicali che contano su un nutrito e agguerrito seguito di fan. Non dimentichiamo, inoltre, che per ben 33 volte il festival è stato vinto da un debuttante assoluto alla kermesse sanremese!

In questa 71° edizione, che si preannuncia già tre le più insolite in assoluto, siamo pronti a farci stupire come non mai, tenete quindi conto anche delle quote più alte della classifica, senza andare a colpo sicuro.

Oltre a tenere d’occhio anche gli inaspettati, inoltre, il consiglio è quello di valutare le modalità di voto: se nella scommessa classica puntiamo abitualmente sul nome del vincente, in questo caso dobbiamo tenere conto del peso importate che il voto del pubblico a casa ha sul risultato!