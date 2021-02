Samsung Galaxy serie A con fotocamera rotante

Anche quest’anno Samsung rilascerà un’ampia varietà di smartphone.

Samsung ha rilasciato il Galaxy A80 a metà 2019: sembra che ci sisa l’intenzione di annunciare il suo successore quest’anno, sotto forma di un Galaxy A82 5G.

A svelarlo è Letsgodigital.

Per il momento, non si sa che tipo di fotocamera (selfie) avrà il Samsung Galaxy A82. Samsung potrebbe prendere in considerazione l’implementazione della seguente tecnologia.

Smartphone Samsung con fotocamera pop-up rotante

A metà del 2020, Samsung Electronics ha presentato domanda di brevetto per un “Dispositivo elettronico con modulo fotocamera”. La documentazione di 70 pagine è stata pubblicata dal WIPO (World Intellectual Property Office) il 14 gennaio 2021.

È uno smartphone Samsung con un’ingegnosa fotocamera pop-up che può essere puntata sia in avanti che all’indietro, per scattare selfie e foto e video regolari. È una telecamera retrattile di forma cilindrica abbastanza stretta. Il sistema pop-up ospita non meno di 3 obiettivi della fotocamera.

Per impostazione predefinita, la tripla fotocamera sarà puntata all’indietro, tutti e tre gli obiettivi della fotocamera saranno quindi visibili. La fotocamera è quindi nella custodia. Non appena si desidera fare un selfie, la fotocamera pop-up viene ruotata e in parte si solleva dall’alloggiamento.

Quando scatti selfie e fai videochiamate, hai solo una delle tre fotocamere a tua disposizione. Le due fotocamere inferiori rimangono nella custodia e si disattivano automaticamente.

Il sistema di telecamere pop-up funziona in modo completamente automatico. È installato un motore che fornisce alimentazione. Inoltre, due ingranaggi e un lungo albero a vite vengono utilizzati per consentire la rotazione e il meccanismo di pop-up. Infine, viene integrato un telaio mobile. Il circuito stampato flessibile è memorizzato in questo telaio, che si sposta quando il sistema di telecamere viene esteso.

Questa cornice si trova direttamente sotto il sistema di telecamere a comparsa. Quando la fotocamera si solleva, viene creata un’apertura sul retro, che è coperta dalla cornice. Samsung può opzionalmente progettarlo in modo tale da poter vedere il circuito flessibile al suo interno, come descritto nella documentazione completa.

Per una migliore rappresentazione visiva della tecnologia brevettata, Jermaine Smit, alias Concept Creator , ha realizzato una serie di immagini del prodotto per LetsGoDigital, su cui è progettato questo esclusivo smartphone Samsung con fotocamera pop-up rotante.

Quando scatti i selfie, in pratica hai solo un obiettivo a tua disposizione. Tuttavia, sono state stabilite più opzioni. Facoltativamente, la fotocamera può sollevarsi ulteriormente per esporre un secondo obiettivo della fotocamera, come descritto nella documentazione.

In pratica, però, questa risulta essere una soluzione meno solida e durevole, tanto più perché si tratta di un sistema pop-up abbastanza stretto, che dovrà poi sporgere abbastanza lontano dalla custodia. Ciò renderebbe il sistema di telecamere più vulnerabile.

Oltre al Galaxy S10 Plus , Samsung ha utilizzato anche pochissime fotocamere dual selfie. Per i rendering, abbiamo quindi ipotizzato che solo una telecamera uscirà dall’alloggiamento, come illustrano le immagini del brevetto, tra l’altro.

Smartphone con fotocamera retrattile

Nel 2019 sono stati introdotti un gran numero di modelli di telefono con una fotocamera pop-up. Non solo Samsung

Un tale sistema di telecamere presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, l’uso di una telecamera pop-up consente di applicare un’area dello schermo più ampia, senza ritagli o buchi nello schermo. Conferisce allo smartphone un aspetto extra moderno ed elegante. Tuttavia, nel 2020 sono stati introdotti un numero significativamente inferiore di telefoni cellulari con tale fotocamera. Questo ci porta agli svantaggi di una fotocamera retrattile.

Un difetto comune è la durata. In pratica, questo non è poi così male. La maggior parte delle fotocamere retrattili utilizzate fino ad oggi sono state testate per durare almeno 200.000 volte. Ciò significa che puoi utilizzare la fotocamera selfie non meno di 100 volte al giorno per 5 anni. Un altro svantaggio è l’impermeabilità, a causa delle parti in movimento e dell’incavo necessario nella parte superiore del telaio, è difficile rendere lo smartphone antipolvere e impermeabile.

Tuttavia, è un problema completamente diverso in cui gli sviluppatori si imbattono. L’implementazione di una telecamera pop-up richiede un numero relativamente elevato di regolazioni della custodia. Un tale sistema di telecamere richiede semplicemente molto più spazio, mentre l’alloggiamento è già così piccolo da contenere tutti i componenti necessari.

Inoltre, anche altre parti stanno migliorando, il che spesso coinvolge parti più grandi. Considera, ad esempio, la batteria, i telefoni 5G di oggi richiedono una capacità della batteria extra grande. Lo stesso vale anche per la dissipazione del calore, si stanno sviluppando sistemi sempre migliori e più complessi per una buona dissipazione del calore. Anche queste parti occupano lo spazio necessario.

Inoltre, il circuito flessibile deve essere in grado di muoversi con esso, il che lo rende estremamente vulnerabile. Il concorrente Xiaomi ha recentemente escogitato qualcosa di geniale al riguardo: uno smartphone con una fotocamera pop-up che utilizza uno specchio riflettente.

Utilizzando uno specchio, il circuito stampato flessibile non deve essere collegato al sistema di telecamere, il che consente di risparmiare costi e spazio nell’alloggiamento. Inoltre, con questa soluzione è stato possibile utilizzare la fotocamera anche in due direzioni.

Tutto sommato, è certamente possibile che gli smartphone con fotocamera pop-up vengano nuovamente introdotti in futuro. Non è senza ragione che per tale tecnologia vengono ancora richiesti brevetti. Inoltre, sembra semplicemente essere la migliore soluzione per fotocamera selfie disponibile fino ad oggi.

Sullo sfondo, i produttori stanno lavorando allo sviluppo di una fotocamera sotto il display , che dovrebbe portare alla prossima tendenza della fotocamera selfie. Logicamente, però, non tutti i modelli di smartphone avranno subito una fotocamera sotto lo schermo.

È possibile che questa fotocamera pop-up possa quindi offrire una buona alternativa, tanto più perché i produttori stanno giocando da tempo con l’idea di utilizzare un unico sistema di fotocamera, con cui è possibile scattare selfie così come foto normali e registrazioni video. Di conseguenza, è possibile risparmiare il numero di telecamere, il che significa che sia i costi che lo spazio possono essere risparmiati, senza compromettere la qualità dell’immagine.

Non ci aspettiamo che Samsung opti per una soluzione del genere per i suoi nuovi dispositivi di punta. D’altra parte, potrebbe essere una bella aggiunta alla serie Galaxy A. Gli smartphone economici e di fascia media dell’azienda sono alloggiati all’interno di questa serie.

Modelli Samsung A serie 2021

La serie A è la serie di smartphone più venduta di Samsung. Il Galaxy A51 e A71 sono stati introdotti esattamente un anno fa e sono stati tra i telefoni più venduti in Europa. Sia il Samsung Galaxy A52 che il Galaxy A72 sono attesi presto. Entrambi i telefoni 5G avranno una piccola fotocamera perforata posizionata in alto, centralmente al centro.

Il Galaxy A32 è stato annunciato ufficialmente all’inizio di questo mese. Con questo smartphone Samsung è stata scelta una tacca a forma di V. Proprio come l’ A42 ha anche una tacca. Probabilmente anche l’A22 e l’A12 più economici non avranno una fotocamera pop-up.

Pertanto, il nostro pensiero si rivolge rapidamente ai modelli più costosi della serie Galaxy A. Il Samsung A82 è previsto entro la fine dell’anno, questo sarebbe un candidato estremamente adatto per applicare un tale sistema di telecamere. Proprio come il suo predecessore, il Samsung A80 , aveva anche una fotocamera rotante. Con quel modello, hai pagato un importo relativamente alto per il sistema di telecamere, probabilmente la nuova soluzione sarà leggermente più economica.

Visualizza la documentazione dello smartphone Samsung Galaxy con fotocamera pop-up rotante qui.