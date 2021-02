Smartphone Samsung Galaxy A82 con slider

LetsGoDigital ha svelato che entro fine anno potrebbe essere rilasciato il Galaxy A82 5G.

Tra le possibili soluzioni, secondo il celebre portale, Samsung starebbe valutando diverse soluzioni. Tra queste il brevetto per uno smartphone a doppio cursore. Le telecamere sono incluse nella sezione del cursore, quindi nessuna telecamera è visibile quando non in uso.

Lo smartphone Samsung dual slider funziona in due direzioni

La documentazione intitolata “Dispositivo elettronico comprensivo di piastra frontale scorrevole in entrambe le direzioni” è stata depositata da Samsung Electronics presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) a metà del 2020. Il 28 gennaio 2021, il brevetto è stato approvato e incluso nel database WIPO (World Intellectual Property Office) per la protezione mondiale della tecnologia brevettata.

È uno smartphone a doppio cursore. In altre parole, questo telefono Samsung può scorrere in due direzioni; su e giù. Vari componenti sono stati incorporati nella parte estensibile, tra cui la fotocamera anteriore e tre fotocamere posteriori. È disponibile anche un grande altoparlante, attivabile tramite la sezione scorrevole inferiore.

Ora ti starai chiedendo; come sarà un simile smartphone Samsung Galaxy? Il designer industriale Sarang Sheth , redattore capo di Yanko Design , ha collaborato con LetsGoDigital per creare una serie di rendering di prodotti basati sulle immagini dei brevetti di Samsung Electronics. Queste immagini sono solo a scopo illustrativo, per fornire una migliore rappresentazione visiva della tecnologia brevettata. Samsung potrebbe decidere di dare forma a determinati aspetti del design in modo diverso.

Funzionamento dello smartphone Samsung slider

Facendo scorrere la parte anteriore verso il basso, rispetto a quella posteriore, la selfie camera diventa visibile. Una fotocamera frontale è mostrata nelle illustrazioni del brevetto, tuttavia, nella documentazione Samsung si riserva il diritto di integrare più sensori della fotocamera nella sezione diapositiva. Inoltre, sarà integrato un flash LED.

Se si fa scorrere la parte anteriore verso l’alto, rispetto alla parte posteriore, diventa visibile il sistema a tripla telecamera sul retro. Anche qui il numero di telecamere può discostarsi dalle immagini mostrate. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori sensori. Indipendentemente dal numero di telecamere e sensori implementati, sono posizionati orizzontalmente l’uno dall’altro. Nel design sarà incluso anche un flash.

Per il rendering del prodotto, Sarang ha ipotizzato una doppia fotocamera frontale con flash. Sul retro è posizionata una tripla fotocamera con sensore AF laser. Samsung ha utilizzato questo sensore autofocus veloce e preciso nei suoi modelli di punta più recenti; il Galaxy Note 20 Ultra e il Galaxy S21 Ultra . Numerose recensioni di esperti hanno dimostrato che questo sensore autofocus laser è un degno sostituto della fotocamera 3D ToF DepthVision che Samsung utilizzava in precedenza.

Quando la tripla fotocamera posteriore diventa visibile, contemporaneamente accade qualcosa anche nella parte anteriore. Puoi goderti un grande altoparlante tramite la sezione estensibile in basso. Nella sezione delle diapositive sarà incluso anche un microfono. Sembra essere un telefono ideale per gli appassionati di multimedia. Quando si guarda un film o un video, ma ovviamente anche quando si gioca, un altoparlante di tale qualità può offrire un vero valore aggiunto.

Il grande altoparlante sarà senza dubbio in grado di produrre un buon suono. Samsung userà logicamente l’esperienza di AKG per questo. AKG fa parte di Harman International Industries, che è una sussidiaria di Samsung Electronics dal 2017. Dall’acquisizione, tutti gli smartphone Galaxy di fascia alta sono dotati di tecnologia audio AKG di alta qualità.

Abbiamo ipotizzato un altoparlante AKG di qualità per i rendering. Samsung non è più l’unico produttore che utilizza l’esperienza audio di Harman Kardon per i suoi smartphone. Lo Xiaomi Mi 11 Pro lanciato di recente dispone anche di un doppio altoparlante di Harman Kardon.

Grazie al sistema dual slider, l’intera parte frontale è costituita da una superficie di visualizzazione, almeno se si utilizza il telefono nella sua posizione più compatta. Le immagini del brevetto mostrano un telefono con uno schermo piatto. Sebbene Samsung fosse nota per il suo display edge da molti anni, la società ora ha sempre meno modelli di telefono con un display arrotondato. All’interno della serie Galaxy S21 di fascia alta , solo il Samsung S21 Ultra ha uno schermo curvo. La parte posteriore del dispositivo brevettato è piacevolmente arrotondata, il che indubbiamente gioverà alla mano.

Vantaggi e svantaggi di una fotocamera e di un altoparlante a scorrimento

Uno smartphone a doppia diapositiva ha diversi vantaggi. Forse il vantaggio più importante è il design. Perché un tale doppio cursore sembra naturalmente bello e l’utente beneficia anche di un’esperienza smartphone a schermo intero, senza tagli o buchi nello schermo.

Un altro vantaggio di questo design è ovviamente l’altoparlante. Questo è significativamente più grande di quello a cui siamo abituati su uno smartphone, il che garantirà senza dubbio una migliore qualità del suono.

Un telefono slide presenta anche alcuni inconvenienti. Un tale sistema occupa molto spazio nella custodia già così compatta. Lo spazio limitato è da anni un problema per i produttori di smartphone. Una batteria più grande, un chipset migliore, più sensori: tutto occupa spazio extra, allo stesso tempo i nostri telefoni cellulari devono ovviamente rimanere a portata di mano.

Un altro possibile svantaggio può essere trovato nella durabilità. Tali sistemi scorrevoli sono semplicemente più sensibili alla polvere e allo sporco, che possono avere un effetto negativo sul loro funzionamento nel tempo.

Samsung Galaxy A82 5G

Ora è noto che Samsung ha un Galaxy A82 5G nel programma quest’anno. Il Galaxy A80, del 2019, è ancora l’unico smartphone Samsung con una fotocamera rotante, che consente di realizzare un design a schermo intero.

L’A81 non è mai apparso, si prevede che l’A82 sarà basato sull’A80 di due anni più vecchio. Tuttavia, non è ancora noto se il nuovo Samsung A82 avrà anche una fotocamera rotante / estensibile. E se è così, che tipo di telecamera pop-up / slider sarà.

Samsung ha anche catturato uno smartphone con una fotocamera scorrevole due mesi fa. A quel tempo, era un telefono Samsung Galaxy avanzato con un display surround. Il produttore coreano ha anche recentemente registrato un brevetto per uno smartphone pieghevole con design a doppia diapositiva . Sebbene questo fosse un tipo diverso di sistema di scorrimento, Samsung sembra prendere in considerazione diverse opzioni per l’utilizzo di un meccanismo di scorrimento.

Visualizza la documentazione dello smartphone Samsung Dual Slider qui .