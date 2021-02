Quelli che il calcio, la puntata del 28 febbraio

Nuovo appuntamento con “Quelli che il calcio”, domenica 28 febbraio alle 14.00 su Rai2.

Le anticipazioni e gli ospiti di Quelli che il calcio

Con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu saranno in studio la giovanissima campionessa europea di ciclismo, Martina Fidanza, la cui passione sportiva – come racconterà lei stessa – è affare e professione di famiglia, e Benedetta Parodi, con le storie e ricette di casa del suo ultimo libro “Una poltrona in cucina”.

Ospite d’onore “il Signore degli Anelli”, Jury Chechi, con cui i conduttori si misureranno in una gara non proprio muscolare, per avere qualche chance di vittoria.

Nel frattempo, Enrico Bertolino seguirà la sua Inter in studio, e il maestro d’eleganza Adriano Panatta sopporterà i punzecchiamenti di Luca.

Il countdown del Festival di Sanremo si avvicina e allora Enrico Lucci, in collegamento da Roma, proverà a contrastare l’attesa con un suo specialissimo e prestigiosissimo prima festival con tanto di super ospiti come Valeria Marini, di grandi e affermate proposte musicali come i Jalisse, e di previsioni sui vincitori, grazie al mago Heldin. La BMX, o Bicycle Motocross, è uno sport sempre più in ascesa: lo si scoprirà con le interviste di Francesca Brienza e del Signor Opisso di Enzo Paci a due campioni della disciplina dalle rampe di Verona, Mattia Furlan e Giacomo Fantoni. Politica ancora al centro degli spazi comici: Ubaldo Pantani sarà il leader della Lega Matteo Salvini, mentre Luca rappresenterà la base grillina, ancora divisa sull’appoggio a Draghi. Barbara Foria tornerà con l’imitazione di Serena Bortone, mentre Brenda Lodigiani si travestirà da contessa De Blanck. Sui divani degli ospiti siederà il divertente scrittore baffuto Gustavo delle Noci, interpretato da Toni Bonji. La ricca offerta calcistica della domenica pomeriggio sarà seguita da Marcello Cirillo e dal comico Demo Mura per Crotone-Cagliari, dal giornalista nerazzurro Fabrizio Biasin e dall’ex gloria rossoblù Claudio Onofri a Milano per Inter-Geno e infine da Stefania Okaka, sorella di Stefano, attaccante dell’Udinese, e dal viola Lorenzo Baglioni per la partita fra i friulani e la Fiorentina.