Pillola del giorno dopo: la ricetta è necessaria?

Talvolta, dopo un rapporto sessuale non protetto o protetto scorrettamente, si potrebbe verificare il rischio di una gravidanza non desiderata. In sfortunati episodi, infatti, i normali metodi contraccettivi potrebbero non garantire la loro completa efficacia.

Nei casi di rischio, dunque, si può ricorrere ad un farmaco di emergenza in grado di ridurre le probabilità di che avvenga il concepimento: la pillola del giorno dopo. In particolare, parleremo della specifica pillola del giorno dopo EllaOne, che grazie alle sue peculiarità, ha portato l’AIFA (Agenzia del Farmaco Italiana) ad eliminare l’obbligo di ricetta medica, garantendo la massima efficacia e sicurezza a chi la utilizza.

Pillola del giorno dopo: Come funziona e dove acquistarla

La pillola del giorno dopo EllaOne è un farmaco di emergenza a base di ulipistral acetato che inibisce o ritarda l’ovulazione. Il suo uso è indicato per tutte le donne che si ritrovano, erroneamente, a rischio di una gravidanza non desiderata.

Durante il ciclo mestruale femminile vi è la fase specifica dell’ovulazione. In sostanza, parliamo del periodo in cui il corpo della donna produce gli ovuli, in preparazione ad un eventuale concepimento.

EllaOne interviene su questa fase, posticipandola di 5 giorni, nonché il tempo massimo in cui gli spermatozoi riescono a sopravvivere nel corpo della donna. In questo modo, a meno che l’ovulazione non sia avvenuta prima dell’assunzione della pillola, lo spermatozoo non riuscirà a fecondare l’ovulo.

Pertanto, se si ha avuto un rapporto sessuale non protetto, o non protetto correttamente, e non si desidera avere una gravidanza in quel momento, si può assumere EllaOne. Per aumentare la sua efficacia, la pillola andrebbe assunta nel più breve tempo possibile, ovvero dopo l’avvenuto rapporto sessuale a rischio.

Si evidenzia che EllaOne non è da confondere con un normale farmaco anticoncezionale, quindi si deve prestare la massima attenzione e limitare il suo utilizzo solo a casi strettamente necessari e di emergenza.

Per quanto riguarda il suo acquisto, la pillola può essere acquistata da ragazze sia minorenni che maggiorenni in tutte le farmacie e parafarmacie.

Pillola del giorno dopo: ricetta sì o ricetta no?

EllaOne è la pillola del giorno dopo più efficace in assoluto sul mercato, ma non solo: la sua composizione le consente di essere anche la più tollerabile dal corpo umano femminile. Come ogni farmaco in commercio, anche EllaOne presenta degli effetti indesiderati.

Tuttavia, è stato appurato che, oltre ad essere minimi, in nessun caso possano superare i benefici che derivano dalla sua assunzione. Inoltre, per assumerla non serve alcun esame di accertamento né prima né dopo il suo consumo.

Ne deriva che, dallo scorso ottobre 2020, l’AIFA ha ufficialmente abolito l’obbligo di richiesta di prescrizione medica per acquistare questo farmaco di emergenza. In tutto ciò, i ruolo di EllaOne è stato decisivo.

La sua enorme efficacia, e al tempo stesso sicurezza, ha fatto sì che la pillola del giorno dopo EllaOne non costituisse più un rischio per la salute di chi si dovesse trovare nella condizione di doverla usare, tanto da renderla agibile senza ricetta da tutte le donne, sia maggiorenni che minorenni.