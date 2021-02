Negramaro, annuncio a sorpresa: ecco il Contatto Tour 2021

La vita ricomincia in autunno per i Negramaro. Ad annunciarlo la band tramite una diretta instagram.

“Siamo in punto di ripartenza, il che fa commuovere non solo per quello che faremo insieme” – afferma il frontman Giuliano Sangiorgi, che aggiunge – “Siamo vivi, resteremo in piedi tutti insieme, come Lele ci ha insegnato spaccheremo i muri del suono. Abbiamo cantato, si tornerà in tour dal 7 ottobre e ho i brividi”.

Si parte il 7 ottobre 2021 da Rimini. In fase di definizione alcune tappe per alcune regioni di Italia.

“Vogliamo tornare a fare quello che facevamo, che possa essere uno slancio per tutto il settore” – dichiara il batterista Danilo Tasco. “Siamo contenti di poterlo dire”.

Location saranno i principali palazzetti dello sport di Italia. Un tour che sarebbe partito in estate ma purtroppo il periodo ha impedito tutto questo.

La vendita dei biglietti partirà dal 9 febbraio 2021.

Anteprima del tour

Ci sarà una piccola anteprima del tour il 19 marzo in diretta streaming su Live Now.

Ottobre 2021

7 · Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 · Torino, Pala Alpitour

12+13 · Roma, Palazzo dello Sport

18 · Eboli, Palasele

23 · Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 · Napoli, Palapartenope

29+30 · Milano, Mediolanum Forum

Novembre 2021

5 · Padova, Kioene Arena

9 · Bologna, Unipol Arena

12 · Ancona, PalaPrometeo Estra

13 · Perugia, PalaBarton

16 · Firenze, Nelson Mandela Forum

20 · Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 · Conegliano, Zoppas Arena

26 + 27 · Bari, Palaflorio