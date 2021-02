Microsoft Viva, la nuova frontiera dello smartworking

Microsoft Viva, piattaforma modulare per le esigenze dello smartworking più avanzato

Lentamente ma inesorabilmente, anche nel nostro paese lo smartworking o lavoro da remoto sta diventando una realtà sempre più solida.

Complice l’impatto della pandemia da Coronavirus, le piattaforme per la comunicazione in tempo reale e la condivisione di dati si moltiplicano con una frequenza a dir poco inarrestabile.

E’ così anche per Microsoft, che ha deciso di dare una marcia in più agli strumenti di Office 365 e Teams. L’incredibile picco di installazioni e la crescente percentuale del tempo trascorso in videochiamata tramite le applicazioni della casa di Redmond hanno portato quest’ultima a creare Microsoft Viva, piattaforma modulare per le esigenze dello smartworking più avanzato.

Com’è fatto Microsoft Viva

Microsoft Viva, oltre ai tradizionali strumenti di produttività tipici di Office e Teams, include 4 nuovi moduli operativi per un’efficace comunicazione tra colleghi e leader dei progetti in corso in azienda. Tra di essi scopriamo Learning (per la formazione a distanza dei dipendenti), Connections (per un dialogo facilitato con i membri del team), e Insights (strumento per il controllo delle prestazioni complessive del progetto).

Non manca poi Topics, che all’interno di Microsoft Viva assume il ruolo di una piccola Wikipedia nella quale è possibile trovare risposte e FAQ ai più comuni problemi, con tanto di una ricca biblioteca di file multimediali.

Il tutto è ovviamente destinato a rendere il lavoro da casa più organizzato e rilassante, evitando incomprensioni tra i componenti del team. Sono ovviamente presenti materiali per la formazione raccolti tramite gli aggregatori studiati da Microsoft, che fanno uso dell’intelligenza artificiale per offrire ai dipendenti i corsi di Skillsoft, Coursera, EdX e Pluralsight.

Microsoft Viva verrà lanciato durante l’anno in corso, in più fasi fino al completamento definitivo del rollout dell’applicazione. Per chi fosse interessato, ricordiamo che Topics è già disponibile per l’utenza Microsoft 365, mentre gli altri moduli verranno lanciati nei prossimi mesi dopo un test iniziale presso gli insider che hanno dato la propria approvazione.