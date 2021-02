“Innamorato pazzo della Cipriani”, Mattia Garufi senza freni prima della finalissima

Mattia Garufi è uno dei Pupi di questa edizione de “La pupa e il secchione”, il programma che stasera arriverà alla finalissima.

Adesso Mattia, pugile professionista, 24 enne, vuole trovare l’anima gemella. “Non sono innamorato della mia secchiona, è fidanzata”, racconta in collegamento Zoom con RTL102.5 News.

E poi svela un retroscena choc: “Il mio sogno è Francesca Cipriani”. Una doccia gelata. Tra l’altro, la bellissima ed esplosiva bionda è single da tempo. Come la prenderà? Non lo sappiamo. Intanto, Mattia ha le idee chiare: “Farò di tutto per conquistarla. Io vado in estasi quando la vedo in televisione, ma non accade da poco. Da sempre”. Mattia, super muscoloso, potrebbe fare proprio a caso della Cipriani. Infatti, la famosa showgirl aveva detto tempo fa di avere un debole per i ragazzi mori. Chissà cosa può accadere a stretto giro di posta.

Francesca, amatissima dal pubblico, ha raccontato di essere in attesa del principe azzurro: un uomo dai modi gentile e che sappia amare per davvero. Insomma, Francesca potrebbe rispondere all’appello di Mattia. “Sono innamorato di te, se ci sei batti un colpo”: Garufi – senza giri di parole – sfodera un romanticismo inaspettato. “La inviterei a cena, se solo riuscissi a parlare con lei”, continua. E dalla Pupa e il secchio, che incassa uno share pazzesco, potremmo trovarci di fronte a “Stranamore”. Garufi tuona: “Sono un ragazzo tranquillo. Non pensate male. Ho intenzioni serie con la Cipriani. La invito a casa mia a cena, so cucinare benissimo. Andrei anche in un ristorante con lei, ma adesso è tutto chiuso…”