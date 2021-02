Malika Ayane a Sanremo 2021: “Porteremo calore e presenza nelle case”

Malika Ayane parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora.

“Ti piace così è il brano di Sanremo. Diciamo che la Malika è la stessa, diversamente la stessa. Come è giusto che succeda non si può essere la stessa persona di prima. Ed è proprio questo guardarsi dentro, conoscersi un po’ di più, capirsi per quello che si è, permette di avere la consapevolezza giusta per affrontare in modo sia onesto che generoso che lucido ogni ogni gioia e ogni complicazione del futuro”.

Come sarà il Festival di Sanremo 2021? Ecco la risposta della cantante

Questo festival sarà molto particolare: quello che possiamo fare è portare il più possibile un po’ di calore e di presenza nelle nelle case delle persone che è da troppo tempo non possono uscire e che hanno bisogno di un abbraccio per la per la propria anima. E le canzoni servono solo a questo.

Ormai è da un anno che il mondo dello spettacolo è fermo. E’ ora che iniziamo a vedere lontanamente un po’ di luce. Mi auguro che che saranno la la priorità”.