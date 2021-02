L’avevo già segnalato come uno dei film da non perdere del 2021 e, con il nuovo trailer, il suggerimento non cambia: Luca, il prossimo film Pixar in uscita il 18 giugno prossimo in USA, promette davvero molto bene.

Ecco il trailer ufficiale, appena uscito a livello internazionale (ma non mancano frasi e parole italiane, ovviamente, come il chiaro e forte “Scopa!” esclamato da un anziano signore intento a giocare a carte con i suoi compari).

La trama di Luca racconta di una magica estate passata sulla riviera ligure da parte di due ragazzi, Luca e Alberto.

I due sono inseparabili e vivranno parecchie avventure insieme, scorrazzando fra terra e mare, baciati dal sole italiano.

Ma c’è un piccolo colpo di scena: Alberto e Luca, in verità, sono una specie di creature marine provenienti da un altro mondo. Il termine “mostro marino” usato da altre testate mi pare un po’ esagerato, vista la leggiadria e l’aspetto gradevole dei due nelle loro vesti acquatiche.

Tuttavia, appare chiaro dalle scene finali, che qualche minaccioso mostro marino in Luca lo vedremo eccome!

Nel trailer ufficiale internazionale del film, la voce di Luca Paguro è di Jacob Tremblay (Wonder, Doctor Sleep), mentre Jack Dylan Grazer (It, Shazam!) interpreta Alberto Scorfano.

Maya Rudolph (Le amiche della sposa, Un weekend da bamboccioni) e Jim Gaffigan (Hotel Transylvania 3) sono i genitori del ragazzo. Emma Berman (This is me) è la voce di Giulia, una nuova amica di Luca e Alberto, mentre Marco Barricelli (The book of Daniel) interpreta suo padre.

Il regista di Luca è Enrico Casarosa, che ha lavorato al commovente “Il viaggio di Arlo” del 2015 e ha diretto il corto “Luna” del 2011.

La componente autobiografica è evidente – Casarosa è cresciuto proprio in Liguria -, come lui stesso ha dichiarato qualche mese fa. In questa cornice italiana, dunque, Pixar ci offrirà una bella e colorata storia sull’amicizia fra ragazzi: quelle amicizie che magari durano solo un’estate, ma che sono destinate a cambiare profondamente chi le vive.

Speriamo nell’uscita italiana di Luca durante la bella stagione, magari proiettato in qualche cinema all’aperto in una bella serata estiva…