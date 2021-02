Lifestyle Awards 2021 TV: I vincitori

Ed eccoci giunti all’annuncio dei vincitori dei Lifestyle Awards 2021 per quanto concerne la categoria Tv.

Il mondo del piccolo schermo affascina, come sempre, milioni di italiani. Eccoci perciò giunti a decretare i premiati, scelti dalla nostra giuria, per le diverse (e anche nuove) categorie.

L’auspicio, seppur considerato il periodo particolare che stiamo vivendo, resta quello di consegnare il nostro riconoscimento a ogni vincitore.

Miglior Rete Televisiva – Rai1, diretta da Stefano Coletta

Piace e convince la Rai1 “pop” di Stefano Coletta. Sin dal suo insediamento al timone della rete ammiraglia della tv di stato, soffia il vento del cambiamento e dell’innovazione.

Ma, soprattutto, del gradimento.

I dati di ascolto sono tutti dalla sua parte, a cominciare dal Festival di Sanremo 2020 che ha segnato numeri da record. Ed anche il suo primo passo importante alla direzione dell’emittente, avvenuta il 14 gennaio.

Personaggio maschile dell’anno – Stefano De Martino

Carriera in ascesa per il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi: De Martino ben figura alla conduzione. “Made in Sud” e l’attuale appuntamento con “Stasera tutto è possibile” hanno messo in risalto le sue potenzialità.

Personaggio femminile dell’anno – Silvia Toffanin

Il suo appuntamento del sabato con Verissimo è ormai un cult del sabato pomeriggio televisivo. Con grande classe e professionalità ha conquistato i telespettatori italiani: il programma vola ormai oltre il 20% di share.

Personaggio rivelazione dell’anno – Flavio Montrucchio

Protagonista sulle reti Discovery: il 2020 ha segnato numeri importanti con Primo Appuntamento e Junior Bake Off. E anche il 2021 sta vedendo confermare l’ottimo trend e le qualità del conduttore piemontese.

Premio alla carriera – Maurizio Costanzo

Senza dubbio un’icona della tv italiana. Maurizio Costanzo continua a conquistare il pubblico italiano grazie al suo savoir faire ed alla sua professionalità: il suo Show, nato nel 1982, continua ad essere un appuntamento fisso da ormai 39 anni…

Premio tv del mattino – Monica Setta

Il suo arrivo alla conduzione di Uno Mattina in famiglia ha dato nuova linfa allo storico appuntamento del weekend di Rai1. Negli ultimi due anni, con il suo arrivo alla conduzione, il programma continua a crescere in termini di ascolti attestandosi leader di share della giornata. Gran classe, professionalità e preparazione sono alcuni degli aggettivi che contraddistinguono la conduttrice pugliese.

Premio tv del pomeriggio – Serena Bortone

Nel daytime quotidiano di Rai1 approda la giornalista Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. E lo fa con lo stile che l’ha sempre contraddistinta. Autorevolezza, competenza e simpatia, questa volta messe al servizio di un programma “popolare”, ma sempre attento all’attualità e al dibattito pubblico.

Ottimo debutto sulla rete ammiraglia della tv di stato, alla quale è giunta dopo gli ottimi trascorsi a Rai3.

Premio tv della sera – Maria De Filippi, C’è posta per te

C’è Posta per te di Maria De Filippi è il programma serale che continua a riscuotere consensi. Con 23 edizioni all’attivo, resta un atteso evento capace di catalizzare l’attenzione del pubblico a casa e di confermarsi ogni anno lo show più amato della tv.

Premio inviato dell’anno – Elisa Silvestrin

E’ormai nel cuore dei telespettatori italiani per essere stata una delle Signorine Buonasera. Ma anche per il suo ruolo di inviata a La Vita in Diretta e dell’appuntamento con Buongiorno Benessere: adesso meriterebbe il grande salto con la conduzione di un programma.

Premio Protagonisti Reality: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Senza dubbio i protagonisti dell’anno a Tempatation Island: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei, ex Miss Italia e conduttrice, lui ex calciatore di Bari, Fiorentina e Glasgow Rangers. La loro storia ha appassionato milioni di telespettatori, l’amore ha vinto su tutto… anche di fronte alle incomprensioni del gioco il sentimento ha retto.

Programma rivelazione dell’anno – Il cantante mascherato, Milly Carlucci

Nel 2020 il Cantante Mascherato ha rappresentato la rivelazione dell’anno. Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è il format rivelazione dell’ultima stagione televisiva a livello mondiale. Ed è stato capace di conquistare il nostro paese grazie anche alla bravura di Milly Carlucci.

Premio Docu-Serie dell’anno: Allevi in the Jungle, Raiplay

“Allevi in the jungle”, attesa docu-serie (prodotta da Twister Film) in cui Giovanni Allevi , amatissimo compositore, pianista filosofo e scrittore sende dal piedistallo del mondo accademico per incontrare i buskers, gli artisti di differenti discipline che esprimono il proprio talento sulla strada, dando vita ad un sorprendente scambio umano e professionale. La regia è firmata da Simone Valentini, mentre la serie è scritta da Maurizio Monti, Achille Corea, Giovanni Allevi, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli.

Premio Serie Tv dell’anno: Doc Nelle tue Mani

Grandi ascolti e numeri per la serie, giunta alla seconda edizione, che vede protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. La serie è liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni che, risvegliatosi da un coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti all’accaduto.

Un film di Jan Maria Michelin, Ciro Visco. Con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Beatrice Grannò, Pia Lanciotti

Premio New Entries TV – Arisa e Lorella Cuccarini

Sono le nuove prof di Amici 20, promosse a pieni voti dal pubblico e dalla critica. Lorella, la “più amata dagli italiani” torna a Mediaset in una veste inedita: si cala bene nel nuovo ruolo. Così come Arisa, insegnante di canto, piace e convince.

Premio Tv Salute e Benessere – Buongiorno Benessere, Vira Carbone

In un’annata segnata dall’emergenza Covid-19, si conferma l’importanza e la validità dell’appuntamento del sabato di Rai1. Al centro del programma c’è la salute, declinata secondo gli obiettivi ai quali tutti puntiamo.

Il tutto viene spiegato e argomentato in modo chiaro e rigoroso, grazie anche alla professionalità della Carbone che conduce il programma sin dal suo debutto.

Premio Tv Utile – Il nostro capitale Umano, Metis Di Meo

Metis Di Meo è l’ideatrice, autrice e conduttrice de “Il Nostro Capitale Umano”. Un programma che racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

Premio Tv in Cucina – Giusina in cucina-Gusto e tradizione palermitana (Food Network)

Giusi Battaglia è uno dei volti più amati della piattaforma Discovery con “Giusina in cucina-Gusto e tradizione palermitana”. Le sue prelibatezze del sabato pomeriggio su Food Network, e in streaming su Dplay, rappresentano ormai un appuntamento fisso per i telespettatori italiani affascinati dalle eccellenze gastronomiche della cucina siciliana.

Tra le massime esperte di comunicazione e pubbliche relazioni, la Battaglia è approdata quasi per caso in Tv. Una nuova sfida che ha stravinto con talento, professionalità, palesando grandi abilità ai fornelli.

Premio Tv in cucina – Miglior rubrica “Il dolce perfetto”

Giacomo Vitali è un apprezzato tecnico di pasticceria che stiamo vedendo su La7, ogni domenica mattina, accanto al guru di Tisanoreica Gianluca Mech nello spazio intitolato “Il dolce perfetto”, all’interno del programma “L’ingrediente perfetto”condotto da Roberta Capua. I loro consigli su come preparare i dolci, con uno sguardo attento alla linea e alla salute, sono di fondamentale importanza.