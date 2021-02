Lifestyle Awards 2021 Cinema: i vincitori

Ed eccoci giunti all’appuntamento con i Lifestyle Awards 2021 dedicati al mondo del cinema. Seppur non sia stato un anno facile anche per questo settore, abbiamo voluto assegnare i nostri riconoscimenti per questo settore.

Alessandro Gassmann – personaggio maschile dell’anno

Protagonista del film Non Odiare, presentato a Venezia 77. In questo film di Mauro Mancini interpreta Simone Segre. Un 2020 caratterizzato anche da Ritorno al crimine, dove interpreta i panni di Bruno nel sequel di Non ci resta che il crimine. Un film la cui uscita è stata rimandata in seguito all’emergenza Covid-19.

Loretta Goggi – personaggio femminile dell’anno

Un anno importante per Loretta Goggi. Prima con Burraco Fatale, dove veste i panni della suocera. Infine protagonista con il film Glassboy, nei panni dell’apprensiva e dispotica nonna.

Liliana Fiorelli – personaggio rivelazione dell’anno

Non è soltanto una comica travolgente: Liliana Fiorelli continua il suo percorso tra cinema (“I Predatori”) e tv (“Quelli che il calcio”)

Federico Zampaglione – cortometraggio dell’anno

Un’idea nata durante il lockdown, messa in pratica in due atti e girata con un iPad. Alla regia Federico Zampaglione, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Gianluigi Perrone.

Il cortometraggio “Bianca” è il primo short thriller proiettato in prima visione sui social. Dopo il successo e i consensi della prima parte, è arrivato anche il bis!

Un cast che annovera Linda Zampaglione, Giglia Marra, Giulia Chermaz e Marco Chermaz con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Non soltanto un apprezzato “poeta dell’amore” in ambito musicale, Zampaglione ha dimostrato di essere un validissimo regista. Nel 2020 ha poi terminato le riprese di Morrison, il suo prossimo film: c’è grande attesa!

Duke & Duke Show – Cinema e Social

I Duke & Duke sono un duo social composto da Emanuele Zambon e da Fabrizio Mango.

Hanno ideato un format durante i primi mesi del lockdown dovuto al Coronavirus: cucinano piatti e realizzano cocktail ispirati ai film cult, il tutto senza prendersi troppo sul serio!

A pochi mesi dal lancio, è già un successo: un nuovo modo di vedere, conoscere e scoprire il cinema.