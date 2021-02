Le Iene e lo scherzo alla Gregoraci nella puntata di stasera

Martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene“.

Al timone della puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti de la Gialappa’s Band.

Le anticipazioni e i servizi della puntata

Rocco Casalino risponde a un fuoco di fila di domande impertinenti, dirette, senza giri di parole e senza censure.

Nell’intervista non mancano riflessioni sull’attuale governo e sui due in cui è stato protagonista al fianco dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con una personale classifica dei migliori ministri che ha incontrato in questi tre anni vissuti come portavoce.

Il reportage di Luigi Pelazza dal titolo “Il Triangolo del crack a Torino” documenta la zona dello spaccio di droga della città, dove il degrado lascia spazio al traffico e al consumo, senza alcun tipo di controllo.

In onda anche il servizio di Ismaele La Vardera sulla vicenda che ha colpito un piccolo paese della provincia di Palermo: Castronovo di Sicilia.

Il giorno di Natale, le celebrazioni della Santa Messa si sono trasformate in un focolaio per la presenza di sedici persone positive al Coronavirus. “Felice di vedervi numerosi!“,aveva esclamato il parroco all’inizio della funzione religiosa, suscitando parecchie polemiche. L’inviato ha incontrato il prete e il sindaco del paese.

La prima vittima degli scherzi della serata sarà la conduttrice tv Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste più seguite dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip“. La showgirl è andata letteralmente in tilt quando ha creduto che le avessero hackerato il profilo Instagram e che qualcuno avessepubblicato, tramite i suoi social, parole di accusa nei confrontidi Matilde Brandi, Francesco Oppini e altri protagonisti del reality, colpevoli di essersi comportati da amici solo per convenienza e tornaconto. Complice di Nicolò De Devitiis Marzia, sorella della Gregoraci.