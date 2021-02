La crescita del gioco online nel 2021

Il gioco fisico è destinato a soccomberne a favore del gioco online? Analizziamo insieme i dati emersi quest’anno.

Sale slot e casino chiusi? L’avvento del gioco online è una naturale conseguenza, ecco quindi che siti di gioco online come NetBet Italia prendono il sopravvento offrendo molto di più rispetto le sale slot classiche. Con l’arrivo del Covid le abitudini di tutti noi sono cambiate drasticamente e l’online ci ha permesso comunque di passarci qualche piacere pur restando comodamente a casa nostra.

Anche i giocatori di sale slot e casinò più accaniti hanno dovuto fare i conti con la realtà e cercare modi alternativi di coltivare la propria passione per il gioco. Dalle statistiche emerge che una persona su tre degli appassionati delle sale slot si è sposata sull’online dopo l’avvento del virus. Nonostante i fedelissimi, le riaperture durante il periodo estivo non hanno portato agli esisti sperati. Complici le restrizioni per mantenere alta la sicurezza il distanziamento sociale e gli orari dimezzati, la mezza riapertura delle AAMS

non ha fatto segnare i numeri sperati. Tutto questo ha contribuito al successo dei casinò online, anche se a dirla tutta era già un settore in forte crescita già da molto prima della pandemia. D’altronde gli innumerevoli vantaggi del gioco online sono imprescindibili, sopratutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo per ora. Nello specifico, sono almeno tre i vantaggi che una sala slot online può offrire al giocatore habitué di casino, la varietà di giochi, la maggiore sicurezza rispetto le sale fisiche e diversi bonus di benvenuto.

I vantaggi di giocare online

Varietà di giochi

Uno dei principali vantaggi di giocare online è sicuramente quello di accedere a una varietà praticamente infinità di sale e giochi. Una delle limitazioni maggiori di frequentare le sale o i casinò fisici è quella di doversi accontentare di quello che offrono i locali nelle vicinanze. L’online invece eliminata questa barriera geografica e da libero accesso a milioni di casinò e sale slot online. Potete accedere comodamente dal vostro divano ai migliori casinò online del mondo semplicemente con un click.

Bonus di benvenuto

Ricollegandoci alla maggiore offerta dell’online, uno degli altri vantaggi di aver accesso a milioni di casinò online è quello di poter scegliere quello migliore sotto il punto di vista bonus. Moltissimi casinò online, infatti, propongono ai giocatori degli allettanti bonus di benvenuto, a volte sono semplici bonus in denaro da spendere nel casinò, altre volte sono dei bonus in game che raddoppiano le possibili vincite. Non vi resta che sbizzarrivi nella ricerca o farvi guidare dall’istinto.

Sicurezza

Altro indubbio vantaggio di giocare online è la sicurezza. Non si tratta solo di sicurezza fisica, spesso nelle sale slot ci sono delle persone poco raccomandabili, ma sopratutto di una questione di sicurezza delle dinamiche di gioco e dei propri fondi. Molti non sanno, infatti, che i casinò online devono sottostare a delle rigide regole imposte da enti come AAMS o ADM che si occupano di regolarizzare i siti web che ospitano giochi online a premi. Tutti i siti AAMS sono regolati per quanto riguarda la sicurezza dei pagamenti, delle possibilità di vincita e dei propri dati personali.