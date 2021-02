La Caserma: la puntata del 10 febbraio

La Caserma, la nuova avventura televisiva di Rai2, torna con la terza puntata, in onda mercoledì 10 febbraio.

Puntata che metterà a dura prova i 21 ragazzi tra forza fisica, capacità di concentrazione, tenacia e fiducia in sé stessi.

Ospite della puntata

L’addestramento prevede anche occasioni per un approfondimento culturale: i ragazzi entrano in aula per un’interessante lezione impartita da un ospite d’eccezione, Aldo Cazzullo, giornalista, storico e scrittore.

Per quanto concerne la puntata, è giunto il momento di mettere in atto un’inedita esercitazione a squadre in esterna.