Italia’s Got Talent: la puntata del 17 febbraio

Italia’s Got Talent: quarto appuntamento delle audizioni in onda su TV8 mercoledì 17 febbraio, alle ore 21.30.

Le anticipazioni della puntata

La prossima puntata sarà segnata dalle forti emozioni, così intense da ridurre in lacrime Mara Maionchi e Lodovica Comello.

Ma anche dall’impegno sociale in nome del “Black Lives Matter”.

A impreziosire la puntata anche la presenza di Enrico Papi, che introduce un concorrente con un’edizione del tutto speciale di “Guess My Talent”, fornendo ai giudici alcuni indizi per indovinare quale sia il talento del suo assistito.

Il compito di rompere il ghiaccio spetta a un ragazzo di Verona, che, con l’aiuto della magia, porta i giudici indietro nel tempo. Un ragazzo tedesco si rende, invece, protagonista di spaccate volanti e volteggi, mentre “Robidone”, il robot giocherellone, costruito interamente con materiali di riciclo, interroga i giudici su quale sia la destinazione di alcuni materiali di scarto. Una bambina russa, accompagnata al pianoforte dal papà, canta “Bridge Over Troubled Water” di Simon&Garfunkel, una canzone che parla di amicizia e legami profondi tra le persone; una 13enne, invece, si esibisce in un numero di ginnastica ritmica, ma lo fa con una sola gamba. Un cuoco napoletano interpreta il suo mestiere come arte a suon di musica, due giovani innamorati rappresentano l’emozione del loro primo bacio a ritmo di danza, una 77enne recita poesie, scritte di suo pugno, che trasudano passione, mentre un uomo super muscoloso, che interpreta “Aquaman”, ci fa vedere come si può governare l’acqua. L’esibizione di un arciere contorsionista, che lascia senza parole i giudici, si iscrive di diritto nella categoria “Mai visto prima”, così come con favore è accolto il monologo esilarante, tra sogno e realtà, di un comico romano. Quattro amici, tre africani e uno brasiliano, si esibiscono in una performance che parla di integrazione, mentre un bassista si esibisce prima da solo e poi duetta, a suon di blues, con Joe Bastianich, che imbraccia la sua chitarra.