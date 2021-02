iOS 14.5 in arrivo su iPhone: tutte le news

Novità in arrivo per i fan della Mela: puntuale come sempre, l’ultimo aggiornamento beta per iOS 14 bussa alla porta con tantissime sorprese, dedicate specialmente agli utenti iPhone.

Il sistema operativo è pronto a passare alla versione 14.5, grazie agli sviluppatori che fanno parte del programma di beta testing Apple e metteranno alla prova l’OS per scoprirne eventuali bug critici e possibili problemi di stabilità prima del lancio ufficiale esteso a tutti gli utenti.

Le indiscrezioni su iOS 14.5

Dalle prime indiscrezioni, scopriamo che iOS 14.5 sarà dedicato espressamente ai modelli iPhone più recenti (la compatibilità piena è confermata per gli smartphone da iPhone 6S Plus e SE 2016 in poi) ed ai modelli iPad / iPod Touch lanciati contemporaneamente a questi Melafonini. Ma a livello pratico, quali cambiamenti software noteremo sull’ultima iterazione di iOS?

A quanto pare, ci saranno novità importanti a livello di accessibilità e gestione privacy. iOS 14.5 includerà un sistema di riconoscimento facciale avanzato, per sbloccare il dispositivo anche quando indossiamo la mascherina anti-Covid 19, dal momento che gli utenti hanno lamentato spesso imprecisioni durante l’accesso in questo delicato periodo per la sanità mondiale.

Oltre a ciò, tutte le operazioni di sblocco potranno essere svolte anche da Apple Watch per una maggiore comodità. Cambia anche la gestione SIM: con iOS 14.5 è possibile scegliere su iPhone 12 la doppia SIM (formato fisico + eSIM); mentre la sicurezza del sistema nel suo complesso viene innalzata ulteriormente richiedendo permessi espliciti all’utente ogniqualvolta si installa un’app.

Come ciliegina sulla torta, troviamo piccoli upgrade a Siri (ora l’assistente può catturare screenshot e fissare l’orientamento schermo) e la possibilità di sostituire Apple Music con Spotify come player musicale preferito. Scopriremo molto probabilmente altre piccole novità al lancio ufficiale dell’OS Apple, tra cui il supporto ai gamepad Playstation 5 e Xbox Series X, in queste ore in via di definizione tramite i beta tester.