Iniziare bene la giornata: i 7 capi per combattere il blue mood

Il malumore è una brutta bestia da sconfiggere. Se tutti consideriamo il lunedì la giornata peggiore della settimana è perché il ritorno in ufficio dopo un weekend di relax e riposo è considerato un vero e proprio contraccolpo per la nostra mente, improvvisamente al centro di operazioni e routine quotidiane ardue da digerire. In inglese si chiama blue mood e indica quella sensazione di tristezza e di stanchezza cronica che richiama sempre quel mix di malinconia e di depressione, che ci fa sentire come se avessimo l’umore sotto ai piedi.

Uno psicologo inglese, Cliff Amall, ha calcolato matematicamente qual è il giorno più triste dell’anno, soprannominandolo Blue Monday: si tratta del terzo lunedì di gennaio e mette insieme una serie di variabili che ci rendono davvero irritabili come la fine definitiva del periodo di feste, i sensi di colpa per i soldi spesi nel periodo dei saldi e la difficoltà di affrontare un nuovo anno al lavoro, senza ponti o festività in vista a breve.

Allora come combattere questo senso di stanchezza depressiva? Altri studi scientifici hanno dimostrato come l’abbigliamento e gli accessori che indossiamo tutti i giorni siano in grado di combattere questo senso di fatica che ci opprime nel corso della settimana, dandoci un boost di energia e ricaricando a dovere le nostre batterie scariche.

Abbiamo dato un’occhiata ai principali shop online e abbiamo deciso di raccogliere i 7 capi da acquistare per combattere il blue mood e iniziare al meglio la propria giornata. Nella nostra ricerca abbiamo tenuto conto della possibilità di risparmiare all’interno di alcuni e-commerce specifici: ad esempio, con un codice sconto SHEIN è possibile spendere fino al 20% in meno sul tuo carrello.

Top da donna bohemien

Un disegno accattivante e colorato è uno dei punti di partenza per creare look a prova di stile e di buonumore. Per cui perché non iniziare con un abito primaverile, colorato e con uno stile vintage e retrò che donerà eleganza e raffinatezza.

Ballerine con decorazione a nodo

Il piano cromatico, come detto per il Blue Monday, non va sottovalutato per mettere fin da subito la giornata sui binari giusti. Anche le scarpe possono giocare un ruolo importante per cui valuta un acquisto che vada oltre il classico nero o blu e che contempli colori più accesi e fuori dal comune: questo paio di ballerine color azzurro carta da zucchero con una decorazione a nodo è una valida alternativa da tenere d’occhio.

Abito arricciato a pois con volant

Dato che la bella stagione si sta avvicinando uniamo la voglia di abiti colorati con un dress code più casual e meno impegnativo. Mettiamo insieme un abito arricciato, dal design davvero unico che abbia qualche dettaglio allegro e originale. Lo stile inconfondibile dei pois che rendono movimentato anche un semplice abito nero, unito ai volant e a qualche arricciatura, magari su un colletto alto, potrebbe essere la scelta migliore per iniziare la giornata con un sorriso.

Set cardigan con bottone e canotta

L’obiettivo è tirarsi su il morale, per cui scegli un solo abito o accessorio con colori accesi e non avere paura. A maggior ragione se parliamo di una tinta forte come il verde acido o, magari, multicolor che vada dal giallo al viola. I cardigan sono decisamente un must have della stagione primaverile che possono rendere sbarazzino anche il più classico degli outfit. Con questo capo molto versatile puoi giocare sia con le fantasie che con i colori, decidere di lasciarlo aperto oppure chiuderlo a seconda delle occasioni.

Calzini con motivo a frutta

L’idea di indossare maglie rosa o pantaloni verdi non ti solletica l’entusiasmo? Allora gioca con la fantasia e sfoggia tutta la tua gioia all’interno di un paio di calzini decorato con cocomeri, banane o pere. Queste fantasiose calze possono darti quel tocco di brio in più per affrontare al meglio la giornata.

Abito tie dye in raso

Un’altra alternativa per giocare bene la carta del vestito colorato anti-depressione è l’effetto tie dye che riprende le linee psichedeliche degli anni ‘60 rinnovandole sul gusto dei nostri giorni. In commercio ci sono numerose offerte disponibili dalle tute due pezzi ai vestiti primaverili. Se, invece, hai voglia di sperimentare ci sono varie tecniche per realizzare magliette, pantaloni e abiti con queste sfumature di colore. È sufficiente saper utilizzare bene la candeggina, ma li trovi anche facilmente in molti ecommerce online ad un prezzo contenuto.

Zaino a cartella con zip

Tutte queste alternative non vanno bene per i tuoi gusti. Allora molla tutto e scegli soltanto un accessorio fluorescente come lo zaino a cartella di colore giallo che non ti faranno passare inosservato. Sappiamo bene che spesso a rendere unico l’abbigliamento sono i dettagli. Gli accessori sono l’elemento più importante, che rende lo stile inconfondibile e caratterizza chi lo indossa. Allora se l’abbigliamento deve essere formale, ad esempio perché il nostro lavoro ce lo richiede, è sempre possibile giocare su borse e zaini, sia nelle forme che nei colori. Un bella borsa a forma di cartella scolastica, che richiami lo stile di qualche anno fa, dai colori sgargianti potrebbe mettervi di buon umore durante una dura giornata di lavoro