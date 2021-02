Hyatt lancia The Great Relocate, soggiorni prolungati a prezzo fisso

Gli hotel Hyatt in Europa, Medio Oriente e Asia sud-occidentale sono ora disponibili per la prenotazione di un soggiorno minimo di 29 giorni a una tariffa forfettaria

LONDRA, 3 febbraio 2021 /PRNewswire/ — Dopo un anno turbolento di viaggi cancellati, il 2021 può essere l’anno in cui è possibile eliminare la voce “scoprire nuovi luoghi” dalla lista dei desideri. Hyatt Hotels ha lanciato “The Great relocate”, un pacchetto per soggiorni di lunga durata che soddisfa il desiderio represso dei consumatori di viaggiare e soggiornare più a lungo all’estero.

Il pacchetto offre agli ospiti, che possono lavorare da remoto, un modo unico per vedere nuove parti del mondo, lavorando e vivendo nel comfort di un hotel Hyatt. L’offerta è aperta ai soci di World of Hyatt, con soggiorni idonei a contribuire al conseguimento dello stato di socio elite.

Più dell’80%1 dei datori di lavoro sta ulteriormente promuovendo il lavoro da remoto dei propri dipendenti, dopo che l’ultimo anno ha dimostrato che molte persone riescono a lavorare con ottimi risultati anche in luoghi e in fusi orari diversi. La combinazione tra il cambiamento nei modelli di lavoro e il desiderio represso di viaggiare da parte dei consumatori, dopo mesi di quarantena e restrizioni di viaggio, porta a una crescente domanda di viaggi con soggiorni lunghi.

The Great Relocate offre la possibilità di cambiare ambiente, bramata da molti di coloro che hanno lavorato da casa, con stanze e suite spaziose, piscine rinfrescanti, pulizie in camera due volte alla settimana, aree di lavoro private, accesso gratuito alla palestra, Internet ad alta velocità e assistenza informatica a portata di mano, servizi di lavanderia, trasporto dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria e 25% di sconto sulla cena in albergo*. Lavorare da remoto sarà facilissimo. Il tutto abbinato ai più elevati standard di pulizia di Hyatt, per tutelare la salute e il benessere degli ospiti, garantendo soggiorni rilassanti e pratici come non mai.

“Sappiamo che i consumatori desiderano fortemente viaggiare quest’anno, dopo che molti programmi sono saltati nel corso del 2020”, ha dichiarato Geneviève Materne, Senior Vice President di Commercial Services Europe, Middle East, Southwest Asia. “La pandemia è stata uno dei principali catalizzatori dell’aumento della tendenza del “lavoro a distanza” e sappiamo che ha accelerato cambiamenti significativi nel modo in cui viviamo, lavoriamo e ci svaghiamo. Ecco perché abbiamo creato The Great Relocate”.

The Great Relocate è perfetto per gli ospiti che preferiscono, rispetto all’ufficio ricavato nella stanza degli ospiti, la possibilità di lavorare a bordo piscina, sostituire i pasti in piedi con dei pranzi in ristoranti panoramici e accoglienti caffè, abbandonarsi a una seduta di relax dopo la riunione del mattino o fare una nuotata pomeridiana con la propria famiglia prima di cena.

Geneviève ha poi aggiunto: “È l’offerta perfetta per tutti i nomadi digitali e per coloro che non pensano che il lusso debba essere legato a un unico luogo. Trascorrere un soggiorno prolungato in uno dei nostri hotel non è mai stato così conveniente, lo stesso importo basterebbe a pagare un affitto medio in centro città. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti, che vogliano trasferirsi da soli, portare il loro partner, la loro famiglia o persino il loro animale domestico!”

L’offerta è valida per gli hotel Hyatt in Europa, Africa, Medio Oriente e Sud-est asiatico per un minimo di 29 giorni fino al 31 dicembre 2021, se si prenota entro il 3 dicembre.** Per usufruire del pacchetto, gli ospiti devono iscriversi a World of Hyatt prima di prenotare.

Per ulteriori informazioni, per prenotare una piccola fuga o verificare i termini e le condizioni, visitare il sitohttps://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt/the-great-relocate.html



* I vantaggi sono soggetti a limitazioni temporali e alla disponibilità presso gli hotel partecipanti. Lo sconto potrebbe escludere ristoranti specializzati, servizio in camera, alcolici o locali gestiti da terzi.

** Si applicano i termini e le condizioni

Il termine “Hyatt” è utilizzato in questo comunicato per comodità per riferirsi a Hyatt Hotels Corporation e/o a una o più delle sue affiliate.

Informazioni su World of Hyatt

World of Hyatt è il premiato programma di fidelizzazione degli ospiti di Hyatt che unisce le sedi partecipanti ai marchi Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Joie de Vivre®, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove e Hyatt Residence Club® su scala globale. I soci che prenotano direttamente attraverso i canali Hyatt possono godere di assistenza personalizzata e accedere a diversi vantaggi, tra cui Guest of Honor, upgrade confermati delle suite al momento della prenotazione, offerte diversificate per il wellness, chiavi mobili ed esclusive tariffe per i soci. Con oltre 22 milioni di soci, World of Hyatt offre svariati modi per guadagnare e convertire punti per soggiorni in hotel, servizi di ristorazione e spa, esperienze di wellness attraverso la piattaformaFIND, offerte attraverso i marchi wellness Exhale e Miraval di Hyatt; oltre ai vantaggi delle collaborazioni strategiche di Hyatt con American Airlines AAdvantage®, Small Luxury Hotels of the World™, Lindblad Expeditions e MGM Resorts International. I viaggiatori possono iscriversi gratuitamente su world.hyatt.com, scaricare l’app World of Hyatt per i dispositivi android e IOS e connettersi con Hyatt su Facebook, Instagram e Twitter.

Informazioni su Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede a Chicago, è una società leader a livello globale nel settore dell’ospitalità, che include 20 importanti marchi. Al 30 settembre 2020, il portafoglio dell’azienda comprendeva più di 950 hotel, resort all-inclusive e wellness in 67 Paesi in sei continenti. L’obiettivo dell’azienda, ossia prendersi cura delle persone in modo che possano sentirsi al meglio, sta alla base delle sue decisioni aziendali e della sua strategia di crescita e punta ad attirare e fidelizzare i dirigenti, costruire rapporti con gli ospiti e creare valore per gli azionisti. Le controllate dell’Azienda sviluppano, possiedono, affittano, amministrano, gestiscono, svolgono il franchising, concedono in licenza o forniscono servizi agli hotel, ai resort, alle residenze a marchio, agli immobili per vacanze, tra cui quelli a marchio Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, Joie de Vivre®, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove, e Hyatt Residence Club®, e gestiscono il programma di fidelizzazione World of Hyatt® con vantaggi ed esperienze esclusive per i suoi preziosi soci. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hyatt.com.

