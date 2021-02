Huawei Mate X2: in arrivo un nuovo smartphone pieghevole

L’attesa è ormai giunta alla fine: il colosso cinese dell’hi-tech Huawei è pronto a dare una nuova scossa al controverso mondo degli smartphone pieghevoli, che per quanto innovativo e promettente non smette di far discutere gli appassionati di tecnologia.

Le soluzioni attuali, infatti, sembrano troppo “acerbe” agli utenti, per via di sistemi operativi, hardware e design non completamente ottimizzati per dispositivi con un form factor così diverso da quello degli smartphone tradizionali. Una questione complessa da risolvere, a cui però Huawei vuole dare una risposta con il nuovo Huawei Mate X2.

Questo smartphone pieghevole, che verrà lanciato ufficialmente il 22 Febbraio, è il nuovo asso nella manica del brand e rappresenta l’evoluzione dei precedenti Mate X e Xs. Dalle prime immagini trapelate, che hanno fatto il giro del Web, possiamo intuire di che cosa si tratta malgrado non siano ancora del tutto note le caratteristiche hardware.

La prima importante differenza a livello di design è costituita dalla presenza di una cerniera interna per la chiusura del device, in diretta contrapposizione con la classica chiusura esterna applicata sui precedenti modelli. Un passo in avanti verso una maggiore robustezza, da sempre il vero tallone d’Achille dei foldable smartphone di ogni produttore.

La soluzione adottata da Huawei Mate X2 potrebbe far largo all’ipotesi di due fotocamere interne, a un display 8 pollici e molto probabilmente ad un chipset Kirin 9000 a potenziare il tutto. Rimane ancora da dibattere se sarà presente l’OS HarmonyOS 2.0, nato per far fronte al ban Google.

Chiaramente non saranno presenti i servizi Google (GMS), e al loro posto troveremo invece gli Huawei Management Services (HMS) con qualche esclusiva software dedicata espressamente a Huawei Mate X2: le prossime settimane saranno cruciali per scoprire se i primi esemplari dello smartphone hanno convinto in tutto e per tutto gli analisti e gli informatori interessati al mondo Huawei.